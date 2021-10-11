消費券第二期大家已經用完了嗎？10月乘消費券的到來，各間電器商都緊接住推出不同的消費優惠，所以大家可以睇定那個優惠適合自己才出手。近日，豐澤和友和就推出 10 月網店優惠，多款大熱產品限量劈價，如 AirPods Pro 減 $489，更有折上折優惠 code，即睇今次優惠值不值得用上消費券搶購。



豐澤10月狂賞購物折

豐澤由 10 月 10 日 ~ 17 日，推出「狂賞購物折」每日限量推出熱賣產品，低至 42 折。推介產品如 Dell 24吋螢幕減 $1000﹑AirPods Pro 耳機減 $489﹑Meresoy Mini 筋膜按摩槍減 $250。更多劈價貨品推介，即放大下圖睇。

👇👇豐澤10月網店優惠👇👇

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在優惠期內，只要買指定產品達一定金額，再輸入優惠碼就可以再減 $50~100。

友和品牌週

由 10 月 11 日～17 日，友和推出品牌週，belkin﹑SAMSUNG﹑Silk'n 三個品牌的產品低至 52 折推出。如購買 SAMSUNG 洗衣機﹑雪櫃﹑電視機或喇叭，再輸入「SAMSUNG5」優惠碼，可再享 95 折。

👇👇友和10月網店優惠👇👇

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電器幫 ElecBoy 「消費券終極賞」

電器幫 ElecBoy 將在 10 月 1 日至 17 日期間，推出「消費券終極賞」，過千件產品低至 34 折出售。除了產品折扣外，登記成為電器幫會員，即額外再獲得 $80 限定優惠券，以及買滿指定金額輸入優惠碼可再折上折。（留意電器幫 ElecBoy 不收WeChatPay HK）

買滿 $2,000，輸入優惠碼「CVF100」，即額外減$100；

買滿 $3,000，輸入優惠碼「CVF150」，即額外減$150；

買滿 $5,000，輸入優惠碼「CVF250」，即額外減$250；



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【IKEA／電競／Gaming／電競椅】朝流興電競，以價廉物美聞名的IKEA宜家家俬都參戰，宣布推出全新「電競系列」產品。這個系列會為現時的Gaming產品市場帶來什麼衝擊呢？以下馬上為大家介紹這系列的特色及價錢。

按圖放大IKEA X ROG「電競系列」產品

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