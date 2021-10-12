GP Recyko Charge 10 超快充電池｜今時今日的電器雖然以內置鋰電池居多，但仍有大量小型電子產品需要用到俗稱「乾電」的電池推動，例如遙控、時鐘、或是攝影人士常用的閃光燈等等。

為這些小電器購置電池時，不少人會選用即棄電池，除了價錢方面的考慮，充電池用後需要充電一段時間，讓用戶感覺不太方便，但如果只需要 10 分鐘就可以充飽的話，又能否讓各位改觀？



民意調查：香港約三份一人用充電池、環保為主因

GP超霸在 2021 年 8 月時就委託香港民意研究所以隨機抽樣電話訪問超過 1,000人，了解他們使用充電池的習慣，發現當中有用充電池習慣的僅佔當中的 38％，而使用充電池的最重要因素則為環保。

而其他受訪者不使用或不再使用充電池的理由當中，佔最多的是「沒有產品需要使用」，其次的就是因為「要充電故不方便使用」，反映充電速度對用家而言仍然是一個相當大的考慮、甚至是選用充電池或即棄電池時侯的最重要因素。

GP Recyko Charge 10 十分鐘充電

GP 超霸發展充電池產品已有多年歷史，雖然在內置電池設計時代令乾電充電池需求大減，但 GP 仍然推出新產品應市 － 其在香港新推出的 Recyko Charge 10 系列電池就是因應「環保」以及「快速充電」的用戶需求而研發的新產品。

👇👇👇按圖放大看 GP Recyko Charge 10 主要賣點👇👇👇

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GP Recyko Charge10 的命名已經透露了它的最主要賣點，只需要使用其專用充電器，即可以在 10 分鐘之內將 4 枚 Charge10 AA 1700mAh 電池充至 90％ 或以上電量。

此充電機除了支援快速充電模式之外，亦可以用一般的電流、即 Eco 模式為電池進行輸入（蔡浩騰 攝）

據 GP 所講，一枚 Recyko Charge 10 大約可以循環使用 700 次，節省近數千顆即棄電池的物料，但相對地價錢亦要比一般的即棄電池貴；連專用充電機及 4 枚 Recyko Charge 10 電池的套裝現已在香港上市，售價為港幣＄899。

而如果 4 枚電池未夠用，據悉 GP 稍後亦會在香港推出沒有充電器的獨立電池套裝，需要用更多數量電池的用家就要耐心等等了。

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