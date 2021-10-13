Apple Event 10月再舉行發布會，今次Apple Event的主角如無意外將會是macOS新品吧！9月推出iPhone 13及Apple Watch series 7後，有傳10月將會舉行2021年下半年的第二場的發布會，邀請函今日亦正式向各傳媒發出，將於香港時間10月19日凌晨舉行新品布會，果迷們期待吧！



今次Apple Event發布會將會在美國時間10月18日早上10時舉行，亦即是香港時間10月19日凌晨1時舉行。到時亦都是全程於網上直播，各位果迷都可以透過Apple官方網站、YouTube網站來觀看直播。

Apple發出的邀請函以「Unleashed」作主題，意思為「釋放」（Apple中文官方解釋為「來炸場」），因為今次很大機會將會是macOS系統以及Apple Silicon自家晶片的發布會，加上邀請函上的「光束散射」，所以很大機會將會公布速度更快、效能更高的最新的M1X或M2晶片，預計跟主題同樣是「釋放」新晶片或新Mac機的更大潛能。

除了M1X或M2晶片外，還會有機會發布什麼新產品呢？

年中推出新iMac 24吋後，10月Apple發布會或會有更多Mac產品推出。（龔嘉盛 攝）

👇👇下文為各位果迷總合不同的可靠傳聞，盤點7件或會在今次發布會內登場的新產品👇👇

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