每年暑促期都是筆記本電腦銷量高峰，尤其是蘋果旗下的Macbook系列，銷量漲幅迅猛，不過，對於近期打算選購M1版本Macbook的用户要注意了，其一些批次的屏幕可能存在缺陷。



之所以下如此結論，源於在社區中有一些購買者反饋最新的M1 MacBook Air和M1 MacBook Pro的LCD屏幕容易破裂或損壞。這個問題最核心的點在於在沒有任何外力作用下屏幕就出現了破裂或損壞，一些選購者聲稱：「晚上把電腦放在桌子上面，第二天打開電腦，屏幕右側就出現了2條小裂縫」。而在社區中有近50人表示出現了這個問題。

蘋果授權維修機構的專家表示：這種被描述為「接觸點裂縫」的損壞不屬於該公司的標準保修範圍，因為出現這種情況的原因在於一塊碎片夾在顯示器和頂殼之間。

不過，對於經受了這種奇葩式損壞的消費者來說卻並不認同蘋果官方的說法，因為他們聲稱在關閉上蓋之前沒有任何錯誤的碎屑或廢物混入，是正常使用設備，更沒有對顯示屏施加不當的力量。

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截止截稿時蘋果官方還並沒有更進一步說法，所以對於打算在近期選購Macbook（M1版本）的用户來說要仔細斟酌一番。

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iPad Pro直上M1晶片有驚喜 平板取代電腦目標進一步接近實現？

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