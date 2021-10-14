SoSIM 一週年優惠｜3HK 以平價見稱、於百佳及屈臣氏作零售的儲值卡 SoSIM 原來已經推出了整整一年，而 3HK 方面就決定以大優惠的方式慶祝，除了一如既往的「抵食夾大件」，原來還有方法可以更善用今次的優惠。



最平價＄33 享 150GB 數據用量

今次 3HK SoSIM 新推的「3 倍賞」限時優惠除了慶祝新卡推出一週年，某程度上亦是為了推廣 SoSIM 手機 App 的使用，事關用戶要享有今次的優惠，就需要以 SoSIM 的號碼登入專用 App 內兌換相關的優惠券。

👇👇👇按圖放大睇 3HK SoSIM「3 倍賞」優惠詳情👇👇👇

一招攤長數據使用期、220GB 用 3 個月

開卡／增值即送多 100GB 數據，即總共 150／160GB 數據看似相當抵玩，但其實暗藏一個「伏位」。

留意加碼送贈的數據會與 SoSIM 目前訂購的預設數據組合（亦即原本的＄33／30日、60GB數據或開卡首月 50GB 數據） 一同到期，換言之使用限期只有一個月，即使 150GB 數據在到期後未用完，在下個月的組合啟用時一樣會回復到原本預設組合的 60GB 數據用量。

但其實在 SoSIM App 內，可以選擇在下一個到期日後啟用＄88／90日、120GB 數據的組合（圖 SoSIM App）

但其實在 SoSIM App 內，可以選擇在下一個到期日後啟用＄88／90日、120GB 數據的組合，並在組合啟用之後才兌換一週年優惠券，就可以＄88 在 3 個月內享用達 220GB 的數據用量，平均每月 ＄30 不到但已可用 70GB 以上的數據，對於一般用家而言更為划算。

同場加映：鴨記「年卡」4 張抵玩推介



SoSIM 結合優惠固之然相當抵玩，但其性質為月費儲值卡，換言之卡號內的數據是會按月過期的，在限期內未用完數據、不作增值的話就會過期，如果想以一個價錢、長期使用同一卡的話，市面上還有大量俗稱為「年卡」的 SIM 卡可以埋手，而且在政府SIM卡實名際實施的壓力下最近更開始有減價跡象。

👇👇👇4 張抵玩年卡推介（按圖放大睇價錢、細節）👇👇👇

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同場加映：5G Plan 打機煲劇、高低用量、返工返學點揀？



去年開始，5G流動網絡逐漸覆蓋全港九新界，香港多間電訊商開通5G 服務及逐一推出優惠計劃，大部分的月費計劃都要合約期2年。記者綜合中國移動、3香港、csl、SmarTone、1O1O的5G月費Plan，進行格價分析，針對打工仔、學生及劇迷等，推薦合適的數據用量及價錢合理的月費計劃。

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