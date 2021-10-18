Apple 10月發布會｜Apple於10月19日凌晨舉行或許是今年最後的發布會，主打macOS系統及產品，當中最注目當然是全新M1X（或叫M1 Pro）晶片及新版MacBook Pro吧。其實去年推出的M1晶片仍然是非常強大，配搭年初推出的iMac 24吋更是不少職人喜愛使用的「工具」。今次就訪問了本地始祖級數碼藝術家Ruby Gloom，分享利用新版iMac 24為她創造一系列的數碼藝術設計作品，更包括不少精緻的3D動畫。



M1 iMac年初推出時，除了換上了M1晶片外，超薄七色機身設計深得不少用家喜愛，不過亦有部份人質疑其性能只屬中階質素，未可用於專業範疇。不過對於香港始祖級的數碼藝術家 Ruby Gloom而言，新版M1 iMac 漂亮外表不單可貫徹她的設計美學，而且新機配置的M1晶片，比她想像中還要強大，利用不同的3D動畫軟件，創造了代表她的半機械人3D角色「Ruby9100m」，更⼀⼝氣推出聯乘 NFT 衣飾、出席 Meta-Gala ⾸屆 Red Carpet、甚⾄跟國際潮流運動品牌合作推出不同作品，由虛擬反向主導⼈間潮流。

香港數碼藝術家Ruby Gloom近年創作

Ruby多年前於西雅圖工作時，因為覺得太悶就利用 MacBook Air 下載 3D Program ⾃學製作3D動畫：「曾經搞過服飾品牌，但入⾏⾨檻低，⾃⼰⼜外⾏，⽽其實⾃⼰對 Graphic 設計更有興趣。」逐漸創造了塑造了代表自己的「Trans-human（超⼈類）」Ruby9100m半人半機械角色。

Ruby創造的Trans-human「Ruby9100m」半人半機械角色

快到出乎意料

現實中的 Ruby認為M1 iMac可以強化⾃⼰的機械人的部份，「⾸先佢好靚！不論是紫、藍、綠⾊，還配襯成套同⾊系的 Magic Keyboard 與 Magic Mouse，好正！」主要使⽤ Daz 3D Studio 塑造 Ruby9100m 的 Ruby，⾸次⽤ M1 iMac 安裝 Daz Studio 時，她已經領略到 M1 晶⽚效能。「Daz 3D Studio 是個免費平台，Asset 逐個收費。我擁有幾千個 Assets，每個容量都相當⼤，但下載安裝所有 Assets 竟然只需⼀⼩時，快到出乎意料！」

Ruby在工作中發現M1 iMac 的讀取速度超快，瞬間可以搜出任何 Asset，⼤⼤提升⼯作效率。「我的創作過程中，需要從 Daz 3D Studio Export 好多 File 或將檔案無縫 Bridge 到其他 Program，M1 的速度非常快，將 File 轉為 Cinema 4D 或其他 3D Program 都好快，Edit 亦然。」加上8核⼼ CPU 可帶來個⼈電腦中最快的整合式圖像處理，在 Final Cut Pro 編輯多達5個 4K 或 1 個 8K 影⽚素材，都不會發⽣影⽚卡頓停滯的情況。

+ 5

另外，對設計講究⾄毫釐的 Ruby，發現 M1 iMac 的 24 吋顯示屏非常有利⼯作。「M1 iMac 不單屏幕夠⼤，4.5K Retina 屏幕顏⾊精確細緻，頭髮、⽪膚、5官各樣野，如果⽤⼀個唔夠⼤唔夠仔細的 monitor 就完全不能勝任。」M1 iMac 擁有 P3 寬廣⾊域及可顯示⼗億個顏⾊，加上 500 尼特亮度，畫⾯與⾊彩更絢，增加舒適度及可讀性。

得到 M1 iMac 的強⼤運算⼒後，Ruby 準備鑽研 Digital Clothing 設計。「因為 M1 iMac 夠快，我打算 Download CLO 與 MARVELOUS DESIGNER 這類 3D Fashion Designer 專⽤程式，於 iMac 造⼀個 3D Clothing Collection 給 Ruby 穿。」⼀⽅⾯實現創造品牌⼼願，Ruby 更為 Digital Clothing 的可能性興奮。「其實肯嘗新的 Fashionista 已經不斷於 IG 與 Snapchat 搜索服飾 Filter，再誇張的衫都可以試穿，⼜ Sustainable，減低造衫的污染。 」

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同場加映：Apple Watch series 7推出，實測近一個星期評測。先論結果，今代雖然外表與上代沒有多大分別，但發現其實有不少地方作出加強、微調及琢磨，令Apple Watch成為更完美的生活、運動兩用的智能手錶。



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