Apple Watch series 7開箱評測，實測6大升級賣點｜Apple Watch series 7本周正式推出，記者早已入手新錶，實測近一個星期。先論結果，今代雖然外表與上代沒有多大分別，但發現其實有不少地方作出加強、微調及琢磨，令Apple Watch成為更完美的生活、運動兩用的智能手錶。



Apple Watch series 7正式推出，記者提早約一星期的實測體驗。（黃寶瑩 攝）

Apple Watch series 7（簡稱AW7）於早前iPhone 13發布會同步登場，可是並沒有跟iPhone 13同時推出，反而等待到10月初才正式開賣，今周正式發貨。雖然不少果迷覺得今代AW7外表好像沒有多大改變，亦沒有加入什麼注目新功能，可是長時間實測下留意下其實AW7有不少地方得以改進。究竟值得不值用家入手、或舊錶升級？立刻看下文詳細解說。

今代Apple Watch 7新加的顏色「深綠色」（黃寶瑩 攝）

👇👇 Apple Watch 7 6大升級實測👇👇



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升級重點1.極大錶面屏幕

今代Apple Watch 7最大的賣點便是將屏幕再次加大，採用了只有1.7mm更窄的邊框，可視範圍比上代多20%，而且更比series 3大50%以上，保持了與上代size幾乎不變之下，令屏幕顯著加大。因為這放大了的屏幕，記者在實測時感覺非常實用，首先雖然屏幕最高亮度與上代同樣1000nits，可是就算側邊看錶時因為超窄邊框而仍然可以看清邊緣的字。而且就算使用不同app時，按鈕稍為放大更好按。

而手錶的屏幕設計亦重新調整，圓角線條更加柔和外，屏幕光線更可透過玻璃錶面邊緣折射，可營造出環錶效果，更感屏幕與手錶的無縫連接。

另外亦因為屏幕加大了，就算如記者的稍大的手指頭操作上更得心應手。而且在短訊app內新增「鍵盤」功能，可以直接輸入英文字回覆對方。只可惜中文仍只對應「語音輸入」，如未來鍵盤可打中文字就更實用。

升級重點2.極速充電

Apple Watch 7配上全新設計的USB Type C接口的專用充電線，官方指如連接指定的變壓器，可以比上代提升充電速度近33%。另外，官方指只需充電8分鐘，就足以追蹤睡眠8小時。

記者就以30W Apple原裝Type C變壓器作測試，當手錶處於飛行模式時，由0%充電至80%大約只使用了50分鐘。但同時上代手錶連舊充電線充電則需要花1小時25分才可達80%，快近35分鐘。當用家緊急想為手錶充電時毋需等太久。就算新錶在舊充電線上使用時，仍可以標準速度為手錶充電。只可惜舊錶在新充電線上並不能提升充電速度。

還有4個升級重點實測，可點按圖文詳盡解說...

👇👇 Apple Watch 7 功能及錶身細節👇👇



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同場加映：雖然官方指Apple Watch 7推出同時，AW 6會正式下架，Apple Store內只會有AW 7、AW SE以及AW 3，而第6代仍然可以在坊間連鎖店購入（相信同步會減價發售）。果迷如想利用消費券購買Apple Watch應如何選擇？



👇👇即睇Apple Watch 7、6、SE 三代規格對比、功能及售價比併，應該如何選擇？👇👇