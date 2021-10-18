Apple蘋果發布會10月Event文字直播（附連結）｜Apple蘋果10月發布會即將舉行，今次發布會的主題為「Unleashed」，中文官方解釋為「超強引爆」，難道真的會有超爆的產品登場？不少外媒預計今次都會以macOS系統的產品為主，如新版MacBook Pro 14／16吋、Mac Mini等，還有很大機會登場的AirPods 3。

下文會大家總合多款有機會推出的新品外，周二（10月19日）凌晨還會為大家即時文字直播更新，一齊直擊今次發布會。（內容持續更新）



👉今晚10月19日（二）準時凌晨1時，不斷F5 refresh本頁，一齊同步直擊今次Apple發布會（持續更新）👈

10月19日

01：10 ＞ 第3代新AirPods登場，有更強bass單元。

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01：07＞HomePod mini將會增加顏色選擇，包括橙、藍、黃，以及之前的黑白。

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01：05 ＞ 加強Siri為用家建議Apple Music的Playlist以及新月費計畫「Voice Plan」，每個月為4.99美金。

01：02 ＞ Tim Cook出場，主題會是圍繞著Music及Mac。先介紹「Apple Music」。

01：00 ＞ Apple Event正式開始...

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00：50 ＞ 還有10分鐘Apple Unleashed發布會即將開始。

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Apple即將在香港時間10月19日凌晨舉行發布會，主題命名為「Unleashed」（超強引爆），究竟今次發布會有什麼新產品推出？當中很大機會便是換上了Apple自家晶片M1X（或M1 Pro／M1 Max）的新版MacBook Pro 2021（14／16吋）。

10月19日凌晨準時一齊收看Apple發布會，看看有什麼「勁爆」產品推出。（Apple）

👇👇即睇新版MacBook Pro 2021傳聞新功能及規格👇👇

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除了新版MacBook Pro外，還會有多款新產品登場...

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👇👇Apple官方直播連結👇👇

同場加映：Apple Watch series 7推出，實測近一個星期評測。先論結果，今代雖然外表與上代沒有多大分別，但發現其實有不少地方作出加強、微調及琢磨，令Apple Watch成為更完美的生活、運動兩用的智能手錶。



👇👇 Apple Watch 7 6大升級實測👇👇

