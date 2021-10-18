【蘇寧開倉／尖沙咀店清貨激減】今次開倉貨品不乏大家熟悉的人氣品牌，包括Ｍacbook電腦、Sony藍牙耳機、Nikon Canon相機鏡頭，商品優惠2折起，數量有限售完即止，即睇有咩賣快人一步搶貨。
9款重點劈價貨品（點圖放大）
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現場直擊24件劈價貨
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現場直擊並無安排特別的開倉位，是在店內直接舉行，以手提電腦及55吋電視款式最多；暫時店方表示沒有特定的開倉完結日，所有貨品售完即止；店方表示店內未能陳設所有開倉／陳列品，有甚麼需要可直接落鋪或打上熱線問問。
地址：（蘇寧尖沙咀店）香港九龍尖沙咀金馬倫道14號地舖A舖
客戶服務熱線：2388 0116
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原文：豐澤、友和優惠2021 AirPods/按摩槍/吸塵機 40件數碼產品劈價
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