iPhone 13 9月24日發售，有外媒率先開箱睇最新天峰藍色 iPhone Pro，網民大讚比12代的太平洋藍色漂亮得多。另外，Apple官方宣傳片亦公開了iPhone 13／mini／Pro／Pro Max 全9色實機真身，試用Pro / Pro Max 微距鏡的過程也震撼到不得了。



facebook用戶＠@AppleDsign 率先公開疑似iPhone 13 Pro 天峰藍版包裝盒

5色iPhone 13/mini．4色iPhone 13 Pro / Pro Max 實機顏色

上圖是疑似iPhone 13 Pro 包裝盒，照樣是沒有附送耳機、火牛的薄盒。今代更有傳連盒內保護機身的透明膠紙都一併飛走。iPhone 13 Pro 天峰藍實機照在文底，不過大家可看看Apple最新公開的iPhone 13實機使用體驗介紹影片，當中有非CG渲染圖，全9色（iPhone 13／mini 5色、iPhone 13 Pro／Pro Max 4色）實機真身，以下圖輯還可以看到跟iPhone 12的比較圖。

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最美iPhone 13一定是它：13 Pro 天峰藍

新的天峰藍比上代「太平洋藍」淺色鮮明，與黑色之間更易分辨。留意我們不是在說哪隻色「最好炒」，長炒長有的一定是黑、金色，但如果你想要一隻拿上手別人就能認出是iPhone 13的搶眼顏色，那不用說一定要買13 Pro ／Pro Max 天峰藍版本！

Pro / Pro Max 獨家微距拍攝功能詳細解釋

Apple官方新片，也有簡單介紹iPhone 13 系列的影相拍片功能。比如人像拍片cinematic video，原來可以自動追蹤構圖中前後景人物面相，作出自動轉換焦點。而使用cinematic模式拍的影片更已儲起前／後兩層景物的所有資訊，可在後期剪片時自由轉換焦點，方便到想Cry。

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*優惠須受條款及細則約束

iPhone 13 系列四機規格、售價列表

iPhone 13 系列揀邊部？5 大範疇比併

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全文詳細介紹：iPhone 13／13 Pro選購指南｜顏色、規格、屏幕等5大範疇逐一比併