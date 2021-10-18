YouTuber抗跌實測　iPhone13 Pro、3310廿樓掟落街　這神機竟生還

撰文：陳錦洪
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iPhone 13 Pro 推出已約一個月，網上已有大量的硬件、性能測試，但夠膽挑戰「神機」Nokia 3310 硬度的測試，這可能是少見的一次。YouTube 頻道「TechRax」近日進行的 Drop Test，正是 iPhone 13 Pro 大戰 Nokia 3310，測試由 20樓後樓梯掉落，觀察兩部手機的損毁情況，到底 3310 的最硬神話會否被破呢？

第一次Drop Test：iPhone 13 Pro

「TechRax」的測試中，iPhone 13 Pro一開始是用上Apple MagSafe透明殼，以水平角度落下手機，跌落約3層已撞到欄杆，透明殼飛開後手機再撞擊幾次，落在中間樓層。iPhone 13 Pro的背面玻璃已完全碎裂，不過仍未明顯有玻璃掉落，而螢幕和鏡頭完全沒裂，也能正常運作。

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第一次Drop Test：Nokia 3310

Nokia 3310垂直落到中層才第一次撞欄杆，過程沒有在欄杆間多次碰撞，不過機身完全解體，外殼﹑電池﹑按鈕等散落一地。

第二次Drop Test：iPhone 13 Pro

第二次測試中，改成垂直角度落下手機，今次跌得更深才撞到欄杆，背面玻璃裂得更嚴重，已看到部分內部零件，不過螢幕和鏡頭都仍能正常運作，也沒明顯裂痕。

第二次跌落後，螢幕也沒有明顯裂痕，運作正常（TechRax 影片截圖）

第三次Drop Test：iPhone 13 Pro

今次再用水平角度落下手機，跌到4~5樓就停下來，背面玻璃情況比第二次有更多玻璃掉落，不過鏡頭摔壞了用不到相機功能，但螢幕仍能正常運作，只有近邊框的少量裂痕。

Nokia 3310 跌一次就散開，iPhone 13 Pro 經歷3次 20 樓跌落，螢幕運作仍正常，只有機背玻璃散落一地，以及相機損毀（TechRax 影片截圖）

測試結果

經過3次Drop Test，iPhone 13 Pro的超晶瓷面板螢幕硬度令人滿意，完美反映官方所說的4倍抗摔能力，而且多次撞擊也沒有如Nokia 3310般解體，耐用性和堅硬程度或已超越「神機」3310。

資料來源：YouTube@TechRax

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