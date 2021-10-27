【Marshall Minor iii 藍牙耳機 開箱】有去Live House睇演唱會，應該對Marshall的擴音箱不陌生，這支真無線藍牙耳機Minor III，仿皮紋塑膠充電盒防滑防花又有型，耳機面也加了磨沙及菱形紋理，外型上尤如一支Rock版AirPods。聽說市面已經斷貨，炒到二千蚊！



Minor iii 特色／性能介紹（點圖放大）

使用無耳膠的半入耳式穿戴法，選用12mm 動圈單元，低音量充足，你也可以安裝專用app調節EQ音色，易用方便。

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Minor iii 試聽感想：

寫在前面，因為記者是「大耳窿」，戴AirPods半開放式耳機會漏音，所以以下試聽感想是靠朋友聽後提供：Marshall的低音果然強勁，但又不會跟人聲混成一團，風格上完全傾向聽Rock或電子樂，是一對性格很鮮明的耳機。如果你很喜歡用AirPods那種沒有耳膠的earphone，又想換換新口味，Minor iii適合你。

如果你很喜歡用AirPods那種沒有耳膠的earphone，又想換換新口味，Minor iii適合你。

Marshall Minor iii SPEC

單元 :12mm 動圈

藍牙版本 :5.2

頻響範圍： 20Hz-20kHz

靈敏度 :93dB/mW

阻抗 :32Ω

支援音訊格式 :aptX

使用時間：5小時／連充電盒25 小時

防塵/防水等級 :IPX4

功能：防水,語音通話,快速充電,無線充電

售價：約$1159



同場加映：主動降噪版 Marshall MOTIF A.N.C.

跟Marshall Minor iii 風格及設計相約，並追加了耳膠及A.N.C.主動降噪的Marshall MOTIF A.N.C.，亦快將在香港發售。

Marshall MOTIF A.N.C.

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