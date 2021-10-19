Apple Music 語音點播｜$28聽盡所有歌單　6大串流平台月費比較

Apple 10月發布會，公開了新的 Apple Music 收費方案—「語音點播」，可以收聽 Apple Music 內超過9,000萬首歌﹑歌單﹑電台等，收價只要$28，但需配合 Siri 點播。到底「語音點播」和本來的收費方案有什麼分別呢？與其他音樂串流平台月費比較，月費又相差多少呢？以下將一一為大家分析：



需配合Siri使用

訂閱「語音點播」後，可透過所有支援 Siri 的裝置，要求 Siri 播放音樂。Apple Music 亦新增過百張全新心情及活動歌單，可要求 Siri 播放指定類型的音樂，如叫 Siri：「播啲放鬆嘅歌」，也可以播本來的 Apple Music 上的歌單。

原 Plan 比較

除價錢不同外，其實「語音點播」並不支援杜比全景聲﹑無損壓縮音質﹑歌詞顯示﹑下載音樂等功能，但基本出現在 Apple Music 音樂庫的歌曲都能透過這計劃播放。

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HomePod mini

Apple 10月發布會，公開了3個全新的HomePod mini 顏色，除現有的白色和太空灰外，包括黃色﹑橙色﹑藍色。將於 11 月起發售，售價僅 HK$749，將支援新推出的「Apple Music 語音點播」。

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AirPods 3｜Apple 10月發布會，第一個震撼彈就是第三代 AirPods，改用全新外型設計，耳筒柄改短，較接近 AirPods Pro。喇叭外型也改為更貼合輪廓，採用沒有耳塞的「半入耳式」，相信會適合更多用家使用。

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