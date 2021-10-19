AirPods 3、新MacBook Pro｜Apple Unleashed發布會4大重點懶人包

AirPods 3／M1 Pro／M1 Max／MacBook Pro 2021｜繼上月的 iPhone 13 系列之後，Apple 在不足一個月的時間內又再舉行名為「Unleashed」新品發布會，帶來上次未趕得切登場的新產品，包括傳聞已久的新一代 AirPods 以及 MacBook Pro 等等。



【1】Apple Music 變相減價？加入平價 Voice Plan 玩語音功能

首先在發布會上登場的並非新產品，而是宣布 Apple Music 將會更完美地結合 Siri 語音功能，以及推出更平價的月費訂閱計劃 Voice Plan 。

👇👇👇按圖放大看 Apple Music Voice Plan 發布重點👇👇👇

【2】HomePod mini 新色

Apple 平價智能喇叭 HomePod mini 同時推出黃色、橙色和藍色三種新色，在支援以往的功能之外，當然亦可以讓用戶在其上享用到平價的 Apple Music Voice Plan。

【3】進佔中價位、新一代 AirPods 3

全晚首先登場的全新產品就有新一代的 AirPods 3，外型上採用類似 AirPods Pro 的防水新設計，並將 AirPods Pro 以及 Max 上的智能功能如 Spatial Audio、Adaptive EQ 等帶到更平價的 AirPods 領域。

👇👇👇按圖放大看 AirPods 3 發布重點👇👇👇

繼續閱讀：AirPods 3音效兩大升級！新設計外型﹑售價﹑推出日﹑5大升級重點

【4】M1 Pro、M1 Max 搭載、新版 MacBook Pro

而全晚的壓軸重點，就放在新版本的 M1 處理器，以及以此為核心開發的新版本 MacBook Pro 系列。全新的 M1 Pro、M1 Max 處理器在半導體、記憶體上都有所增強，太累贅的數據暫且不提，簡單而言就是比上年度推出的 M1 處理器分別強 2 倍以及強 4 倍。

至於 MacBook Pro 方面，今代設計就意外有大改，Apple 居然將好幾個舊代 MacBook 被受好評的設計帶回來。👇👇👇

+ 1

同場加映：YouTube 手機版 5 大實用秘技

Google 不時都會為 YouTube 的手機 App 版本添加新功能，就在 2020 年 10 月尾，YouTube 手機 App 就迎來新版本，雖然風格沒變，但當中就添加了幾個好用功能，讓各位的睇片操作過程更為流暢（按圖放大看詳細）👇👇👇

+ 4

按此繼續閱讀：YouTube手機App睇片5個功能必學！教你一掃變全屏、關閉自動播放