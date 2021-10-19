10月19日凌晨，蘋果正式召開了今年秋季的第二場發布會，正式發布了第三代AirPods耳機、搭載了最新的M1 Pro以及M1 Max處理器的14吋和16吋新款MacBook Pro筆記本電腦。而M1 Pro以及M1 Max晶片也是蘋果最新一代自研處理器。



M1 Pro 和 M1 Max。兩者均在 M1 的開創性架構基礎上進一步拓展，M1 Pro 帶來了令人驚歎的性能表現和業界領先的能效，M1 Max 更是在這兩個方面達到了全新高度。M1 Pro 和 M1 Max 的中央處理器運行速度相比 M1 提升最高可達 70%，諸如使用 Xcode 編譯代碼等任務因此可以處理得比以往更加快速。而 M1 Pro 的圖形處理器運行速度相比 M1 提升最高可達 2 倍，M1 Max 更是提升最高可達 4 倍，能讓專業用户在對性能要求極高的圖像工作流中體驗到飛一般的處理速度。

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M1 Pro 和 M1 Max 採用 SoC 晶片架構，這在專業級系統中尚屬首例。兩款晶片均配備高速統一內存，可實現行業領先的性能功耗比和令人驚歎的能效表現，內存帶寬與容量也進行了大幅提升。M1 Pro 的內存帶寬最高可達 200GB/s，最高可支持 32GB 的統一內存。M1 Max 的內存帶寬則達到 400GB/s，是 M1 Pro 的 2 倍，接近 M1 的 6 倍，最高支持 64GB 的統一內存。即便是目前最新款的筆記本電腦，顯存容量也尚未逾越 16GB 的上限，而將高達 64GB 的統一內存用於需要處理大量圖像的任務，將可令專業人士能夠使用筆記本電腦完成許多以往無法想象的工作。M1 Pro 和 M1 Max 採用高能效架構，意味着它們無論是在 MacBook Pro 接入電源時還是僅靠電池供電，均可提供始終如一的性能表現。M1 Pro 和 M1 Max 內部集成的媒體處理引擎也經過加強，配備 ProRes 專用加速器，專門用於專業級的視頻處理。M1 Pro 和 M1 Max 堪稱 Apple 迄今打造的最強晶片。

「M1 晶片憑藉無比強大的性能、精心打造的技術和業界領先的能效，為我們最受用户歡迎的系統帶來了巨大變革。此前從未有人將 SoC 晶片設計應用在專業級的系統上，我們的 M1 Pro 和 M1 Max 首開先例，」Apple 硬件技術高級副總裁 Johny Srouji 表示，「依託中央處理器和圖形處理器性能的大幅提升，最高可達 6 倍的內存帶寬，新增 ProRes 加速器的媒體處理引擎，以及其他多種先進技術，M1 Pro 和 M1 Max 引領 Apple 的晶片產品開拓出新的天地，在專業級筆記本電腦領域獨樹一幟。」

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·M1 Pro：性能與處理能力再上新台階

M1 Pro 採用業界領先的 5 納米工藝，封裝晶體管多達 337 億個，是 M1 的 2 倍以上。由 8 顆高性能核心和 2 顆高效率核心組成的全新 10 核中央處理器，運行速度相比 M1 提升最高可達 70%，專業性能表現超乎想象。而與最新的 8 核 PC 筆記本電腦晶片相比，M1 Pro 在同等功耗水平下的中央處理器性能更可高達 1.7 倍，達到其峰值水平性能的功耗則少了 70%。有了 M1 Pro，即便是編輯高分辨率照片這類對性能要求極高的任務，也會變得易如反掌。

M1 Pro 的圖形處理器最高配置為 16 核，速度最快達到 M1 的 3 倍以上，與最新款 8 核 PC 筆記本電腦晶片集成顯卡相比，速度最快可達 7 倍以上。與 PC 筆記本電腦所用的大功率獨立圖形處理器相比，M1 Pro 的性能更強的同時功耗卻少了 70%。M1 Pro 最高可配置 32GB 的高速統一內存和 200GB/s 的內存帶寬，為 3D 設計師、遊戲開發人員等創意工作者的移動辦公提供更多可能。

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·M1 Max：最強大的專業級 Mac 筆記本電腦晶片

M1 Max 同樣採用功能強大的 10 核中央處理器，另外配備多達 32 核的圖形處理器，圖像處理速度相比 M1 提升最高可達 4 倍。而它內部共計集成 570 億個晶體管，比 M1 Pro 多出 70%，更比 M1 多達 3.5 倍，堪稱 Apple 迄今打造的最大晶片。不僅如此，它的圖形處理器在達到緊湊型專業級 PC 筆記本電腦內高端圖形處理器的相近水平性能時，功耗少 40%，在達到最大型 PC 筆記本電腦內最高端圖形處理器的同等性能水平時，功耗則要少 100 瓦。這說明它發熱更少，風扇更為冷靜，令 MacBook Pro 實現了極為出眾的電池續航時間。M1 Max 將會徹底改變那些圖形密集型工作流，包括在 Final Cut Pro 中渲染複雜時間線的速度相比上一代 13 吋 MacBook Pro 提升最高可達 13 倍。

M1 Max 晶片結構採用更高帶寬，內存帶寬是 M1 Pro 的 2 倍，使得它的內存帶寬達到 400GB/s，接近 M1 的 6 倍。也因此，M1 Max 最高可配置 64GB 的高速統一內存。憑藉無與倫比的性能表現，M1 Max 堪稱迄今為止 Mac 上最為強大的專業級筆記本電腦晶片。

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·快速高效的媒體處理引擎現支持 ProRes 格式

M1 Pro 和 M1 Max 內部均集成了 Apple 設計的媒體處理引擎，可在加速處理視頻的同時，保持電池續航時間。其中，M1 Pro 提供對 ProRes 專業視頻編解碼器的針對性加速，僅需極低功耗便可同時播放多條高質量畫面的 4K 及 8K ProRes 視頻。M1 Max 則更勝一籌，視頻編碼速度相比 M1 Pro 提升最高可達 2 倍，並配有 2 個 ProRes 加速器。在搭載 M1 Max 的新款 MacBook Pro 上使用 Compressor 對 ProRes 視頻進行轉碼，速度相比上代 16 吋 MacBook Pro 足可提高 10 倍，表現驚人。

·先進技術造就全面的專業級系統

M1 Pro 和 M1 Max 均採用量身打造的先進技術，助力專業工作流實現全面提升：

·16 核神經網絡引擎可加速設備端機器學習功能，提升鏡頭性能。

·全新的顯示引擎可同時驅動多台外部顯示器。

·新增的雷靂 4 控制器可提供更高的 I/O 帶寬。

·Apple 定製的圖像信號處理器配合神經網絡引擎，利用計算視頻技術提升內置鏡頭的畫質，能令視頻畫面更加清晰，視頻中的人物膚色更加自然。

·業內領先的安全系統設計，包括 Apple 最新的安全隔區、基於認證硬件的安全啟動以及運行時防數據利用技術。



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·Apple 晶片轉移計劃達成重大進展

為期兩年的 Mac 過渡到 Apple 晶片計劃已過去一半，M1 Pro 和 M1 Max 的面世又將該計劃向前推進了重要的一步。兩款晶片堪稱 Apple 迄今打造出的功能最強大最豐富的晶片，連同 M1 共同構成的 Apple 晶片陣容，在性能、定製技術、能效方面均領先業界。

·macOS 及各類 App 將 M1 Pro 和 M1 Max 的性能發揮至極致

macOS Monterey 系統針對 M1 Pro 和 M1 Max 精心打造，可充分發揮兩款晶片的全部實力，提供飛躍性的性能表現、令人矚目的專業處理能力和極為出色的電池續航時間。專為 Apple 晶片設計的 macOS Monterey，讓 Mac 可以在睡眠模式下即刻喚醒，整個系統的運行速度極快，響應靈敏度出眾。Metal 等開發者技術可幫助各類 app 充分利用兩款新晶片的強大性能，對 Core ML 的相關優化則可藉助於強大的神經網絡引擎，以更快的速度運行機器學習模型。專業級 app 的任務處理數據將被用於協助優化 macOS 對多線程任務的中央處理器核心分配，從而實現最佳性能。先進的電源管理功能則可為不同任務智能分配不同數量的性能核心和效率核心，同時達成絕佳的處理速度和電池續航時間。

macOS 與 M1、M1 Pro、M1 Max 三款晶片的組合還能提供業界領先的安全保護能力，包括基於認證硬件的安全啟動、運行時防數據利用技術以及高速的文件數據內聯加密。Apple 為 Mac 提供的所有 app 全部針對 Apple 晶片進行了優化，並可基於 Apple 晶片原生運行，此外還有超過 10,000 款通用 app 及插件可供選擇使用。而目前尚未升級至通用 app 的各類 Mac app，則可藉助 Apple 的 Rosetta 2 技術無縫運行，用户還可在 Mac 上直接運行各類 iPhone 及 iPad app，開啟無限全新可能。

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