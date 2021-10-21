電動車近年成為汽車市場主流，當然 Tesla 的出現也是一大助力。繼 Tesla 的成功，多個傳統汽車品牌也開始生產自家的電動車。2022 年也將有多款值得期待電動車，如 BMW The i4 、Benz EQE、Audi RS e-tron GT 等，想買電動車又想試 Tesla 以外的車款的話，以下可能是不錯的選擇。



BMW THE i4

BMW 品牌首創純電4門跑車，主要分有 eDrive40 和 M50 兩個版本，M50 也是 M 系首款電動車，配備 Adaptive M 系底盤﹑Sport 加速功能﹑M sports 制動器，採用四輪驅動，0-100 km只要 3.9s。一體式特大曲面螢幕極具科技感，預計 2022 年第 3 季交車。

Mercedes-Benz EQE

EQE 就如電動車版的 E-Class Sedan，12.3 吋虛擬儀表版＋17.7 吋 OLED 中控螢幕＋12.3 吋 OLED 副駕駛座螢幕，擁有 EQS 的三個組合起來的超級螢幕，科技感滿點。

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Audi RS e-tron GT

電動 quattro 四輪驅動的 e-tron GT，擁有 637 匹馬力，0-100km/h 只需3.6秒，屬 Audi 電動車系列中的超跑，為了加強 GT 感覺，Audi 特意加入獨有的 e-tron sport 聲效，模擬行車動力聲效，在電動車中帶回駕駛跑車的感覺。

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雖說 5G 逐漸普及，不過一個好的 Router 仍然是家中無可替代的必備產品。試想像一下，如果在床上玩手機睇片，到一半時沒有上網 load 不到畫面，數據用量又到上限，不能上網的情況就如生不如死。



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