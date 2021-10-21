一田購物日YATA eShop優先大減價，過100件影音家電大特價，記者精選抵買貨品｜一年N度的一田購物日即將11月舉行，官方就提早一個月先在YATA eShop網店舉行優先發售，大量家品、影音家電大劈價，而且更有一些限時半價產品，非常抵買。今次記者為大家精選過百件抵買產品，配合埋消費券購買，以及指定信用卡額外優惠，總有合適選擇。



一田購物日YATA eShop限定優惠由今日起至10月31日，每日都有超抵產品。（YATA）

今次一田購物日，YATA eShop優先減價發售大量家品、家電及影音產品，而且每日都有一些限定產品5折半價發售，非常抵買。今日10月21日就有LG 8KTV、OTO按摩椅、按摩槍、養生機等半價限量發售。而且還有過百件影音家電減價，都非常抵買。

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同場加映：盤點多款約二千元的蒸氣焗爐外，還帶來早年消委會為市面上各大牌子的蒸氣焗爐評分，以及使用貼士。



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