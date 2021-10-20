M1 Pro／M1 Max MacBook Pro 2021購機攻略，與舊版MBP售價規格比較，應該如何選擇｜MacBook Pro 2021早前於Apple發布會中登場，換上了全新的M1 Pro及M1 Max晶片後，再加上屏幕及機身上的進化，性能明顯比上代M1甚至Intel版MacBook Pro更強。不過，雖然夠勁，但起標價達萬六元亦不是任何人都可以負擔得起。究竟如何選購MacBook Pro才好？平買舊版還是貴買新版？下文為大家多方面詳盡分析。



MacBook Pro一向都是學生、多媒體工作者或果迷們喜愛選擇的電腦，最新推出的M1 Pro、M1 Max版本的MacBook Pro，無論性能及實用性都比上代更加強大，可是價格亦相對地提高不少。如果預算不高的果迷，又應該如何選擇好？平買舊款？貴買新款？M1 Pro、M1 Max又如何選擇好？

推出M1 Pro、M1 Maxh的14吋／16吋MacBook Pro後，完滿整個Apple Silicon家族。（Apple）

下文就為各位果迷，由晶片規格性能、體積重量、售價及屏幕質素等多方向，與舊版13吋M1 MacBook Pro（2020）及16吋Intel MacBook Pro（2019）作橫向評比。

👇👇2019／2020／2021新舊MacBook Pro 規格深入比併👇👇

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1.處理器比併

上代13吋M1或16吋Intel版的MacBook Pro，雖然CPU核心量相距不遠，可是M1 Pro、M1 Max的CPU的效能比M1時已提升70%，而M1 Pro的GPU的效能更比上代M1高2倍、M1 Max更高4倍，上代M1都已經被不少人捧為「神級」，M1 Pro／M1 Max更超越不少。

如果與Intel版的Radeon Pro 5600M實際比較下，如使用Final Cut Pro、Photoshop等軟件，M1 Pro／M1 Max都比5600M快2倍以上。可見無論一般使用或利用繪圖軟件等的用家，M1 Pro或M1 Max都比之前Intel版強得多。

另外，M1 Pro／M1 Max更內置 H.264、HEVC 和 ProRes 格式的專用編解碼媒體引擎，在影片多媒體製作上亦都比M1，甚至Intel版更有效率。

2.屏幕規格比併

2021年新版MacBook Pro最大的升級當然是屏幕，換上了Liquid Retina XDR Display，與iPad Pro同級的「靚屏」，不單亮度提高至1000nits，而且更換上了miniLED、對應最高120Hz更新率的ProMotion技術，解像度亦比上代提高。

屏幕大幅升級，邊框比上代窄24%／頂框更窄60%，望落當然更加開揚。不過因為要遷就機頂的1080p鏡頭，就只好如iPhone設計般留下「M字額」。當然Apple亦很懂得在使用時頂bar會設定為黑色，將瀏海好好隱藏。

3. 端子比併

今代MacBook Pro終於將不少用家常用的端子口回歸，無論上代13吋或16吋MacBook Pro都只有2-4個USB Type C端子（對應Thunderbolt 4），而今代卻將SD card及HDMI 2.0端子回歸，由相機過相過片或輸出影像時，毋需要再另加轉接器，的確方便不少。

而今代亦有MagSafe 3回歸，磁吸充電最大的好處便是不會佔用多個USB口外，亦不怕不少被線絆倒時，將MacBook拖跌落地。不過對於Thunderbolt 4的端子則16吋舊版MacBook Pro較多。

另外舊版MacBook Pro仍有Touch Bar功能，而新版MacBook則將它正式刪除，取而代之便是full size function鍵。

4.重量、續航力、售價比併

新機性能大幅提升，而且亦內置了2把高效散熱扇後，新版14吋／16吋MacBook Pro的機身無論厚度、重量都比以往稍厚及重。14吋比上代13吋重近200g、厚0.01cm；16吋版更重多100g及厚0.06cm。

而續航力方面，雖然新版MBP比上代16吋Intel可用時間更長，可是14吋版卻比13吋M1版MacBook Pro稍弱（20小時vs17小時）。而新版比舊版MBP的最大優點便是對應快速充電，如果利用特定的USB Type C充電時最快30分鐘可充滿近50%電量。

另外新版16吋MacBook Pro隨機附送的火牛，正是全新設計GaN、對應快充的140W USB Type C+MagSafe火牛比14吋版更實用。

售價方面，因為新版MacBook Pro無論Ram及儲存容量（256GB/8GB）都比上代基本版（512GB/16GB）提升不少，因此起標售價亦較高。新版MBP近1萬6千的起標價，比13吋上代MBP貴近6千元。

單看4款MacBook Pro的規格，幾乎每一項目都由今年新版14吋或16吋MacBook Pro完勝，只是在續航力方面去年推出的M1 MBP稍為有優勢。不過起標價都近1萬6千元，比起上年推出的M1 MacBook Pro高出近6千多元，預算不足、而不太需要太強效能的用家，其實上代M1 MacBook Pro都非常足夠。如果坊間Intel版16吋MacBook Pro減價又值不值得入手？記者就覺得如售價只差數千元，又需要高效大屏幕的電腦，還是購買M1 Pro或M1 Max版MacBook Pro吧，這幾千元是值得大家「投資」。 總結

擁有10核心CPU的M1 Pro及M1 Max架構上比M1更精密強大（Apple）

M1 Pro、M1 Max如何選擇？



不少准買家都考慮究竟選擇M1 Pro還是M1 Max好，前者10核CPU＋16核GPU、後者則10核CPU＋24／32核GPU，價錢差1500至3000元。究竟這數千元花在晶片升級，還是花在提升SSD容量好？其實一般用家，無論4K影片剪輯或工作，M1 Pro都已經非常足夠，預算有限的用家還是留錢升級Ram至32GB及1TB SSD更加實際。

同場加映：Apple 在剛舉行的「Unleashed」發布會之上帶來繼 iPhone 13 系列之後的另一重磅新品系列，就是採用 M1 處理器進階版本的專業級手提電腦、2021 新一代的 MacBook Pro，其除了效能冠絕科技界，最重要是設計上終於有聽取用家意見。



👇👇MacBook Pro 新版 9 大吸引賣點👇👇

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