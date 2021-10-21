終於，蘋果第二場發布會結束了。發布會上帶來了三款重磅產品，第一個就是蘋果新MacBook Pro電腦，第二個是HomePod mini彩色版音箱，第三個是AirPods 3耳機。這一次的重中之重肯定是新款的MacBook Pro電腦，它從處理器到屏幕，均有極強的配置和提升，今天我們就來說說一定要購買蘋果新款MacBook Pro電腦的五個理由。



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1、蘋果自己的M1 Pro和M1 Max處理器

雖然說發布會的重頭是新款MacBook Pro電腦，但是實際上最重頭的看點是蘋果M1 Pro和M1 Max兩款處理器。M1 Pro和M1 Max和去年發布的M1是並行關係，並非是M1的替代者。

M1 Pro處理器採用5nm工藝，封裝有337億個晶體管，採用了10核心設計，其中8個為高性能核心，另外2個為高能效核心，並且GPU達到了最多16核的設計。相比M1來說，M1 Pro處理器的性能提升了70%，GPU速度最快可以達到M1的3倍以上，與最新款8核筆記本電腦處理器的集成顯卡相比，速度最快達到7倍以上了。與獨立顯卡相比，M1 Pro處理器的性能表現更好，但是功耗卻少70%。

M1 Max處理器也採用了10核心設計，而GPU方面則達到了32核，圖像處理速度比M1處理器提升最高可達4倍。M1 Max內部集成了570億個晶體管，比M1 Pro多出70%，比 M1多達3.5倍。這塊處理器堪稱蘋果目前打造的最大晶片，性能和功耗方面的表現也就不用過多的介紹了。

有了M1 Pro和M1 Max兩款處理器的加持，不論是辦公、處理圖片、剪輯視頻還是有其他用途，都可以很輕鬆了。

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2、更強的內存帶寬和更大硬盤容量配備

內存帶寬方面的提升還是與M1 Pro和M1 Max兩款處理器有直接的關係。M1 Pro處理器支持內存帶寬最高可達 200GB/s，最高可支持 32GB 的統一內存。M1 Max處理器的內存帶寬是M1 Pro的2倍，達到400GB/s，接近M1的6倍，並且最高可配置64GB的高速統一內存。

硬盤方面，不論是14吋還是16吋的新款MacBook Pro電腦，都可以選擇512GB或者1TB的最低硬盤容量。實際上在日常應用中，這兩個選擇是不夠的，因此我們還可以在配置選項中選擇更大的硬盤容量。比如頂配的16吋MacBook Pro電腦，硬盤的部分可以選擇1TB、2TB、4TB或者8TB的固態硬盤，這一次即使是進行視頻後期，也足夠了。

3、變成瀏海屏幕但是真的強悍

蘋果新款MacBook Pro電腦提供了14吋和16吋兩個版本，16吋屏幕的實際尺寸是16.2吋，像素達到770萬，是目前Mac筆記本電腦中像素最多的屏幕。14吋屏幕的實際尺寸為14.2吋，像素達到590萬，甚至超過上一代16吋MacBook Pro電腦的屏幕像素數。

這一次的屏幕採用了更窄的邊框設計，但是增加了瀏海屏的設計，不知道大家對此有何看法？屏幕部分採用了Liquid視網膜XDR技術，與iPad Pro規格相同，因此也是mini-LED的配置，提供最高1000尼特的持續全屏亮度和1600尼特的峰值亮度。與iPhone 13系列手機相同的120Hz自適應刷新率也被應用在蘋果新款MacBook Pro電腦的屏幕上。

怎麼樣，這塊屏幕的表現能否讓大家滿意？反正筆者綜合體驗過iPad Pro和iPhone 13 Pro Max的屏幕，將二者的技術合二為一，顯示效果肯定更加強大。

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4、接口齊全並且MagSafe接口回歸

接口的部分，兩個版本的蘋果新款MacBook Pro電腦都配備了三個雷靂 4接口、一個HDMI接口、一個SD卡槽、一個3.5mm耳機接口以及一個MagSafe 3接口。沒想到，這一次MagSafe接口可以再次回歸，並且帶來更強大的充電效率和更高的功率。

5、更強續航能力和更快速的充電效率

蘋果新款MacBook Pro的續航能力再次提升，14吋的MacBook Pro可以提供最長可達17小時的視頻播放時間以及最長達11小時的無線上網瀏覽時間；16吋的MacBook Pro可以提供最長可達21小時的視頻播放時間以及最長達14小時的無線上網瀏覽時間。相比上一代MacBook Pro而言，這個續航提升非常明顯。

在充電方面，這一次配備了MagSafe 3接口，並且蘋果也是首次將快速充電功能應用在Mac上面，因此充電的效率非常高，只需要30分鐘就可以衝入最多達50%的電量。這一次14吋的MacBook Pro配備了67W或96W的USB-C電源適配器；16吋的MacBook Pro全系配備了140W的USB-C電源適配器。

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看到這裏，是不是已經心動了？其實還有好多新款MacBook Pro的提升和改進我們沒有介紹，這一次的MacBook Pro實在是太強了，是一款非常值得去更換的電腦。筆者身邊已經有很多同事下單了，你呢？

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