Sony Alpha A7IV／A74 全片幅無反相機新作現身，原來對上A7III已經是3年前作品！沒有S、沒有R的A7系列向來是Sony全片幅無反相機中的標準model，想不到投放了那麼多直迫5萬元的 Alpha 旗艦機 A1的新功能！



Sony A7IV／A74 無反相機改成更實用的機側翻LCD屏幕。（蘇煒然攝）

即睇Sony A7IV 10大改良點：（點圖放大）

Sony Alpha A7IV 在對焦速度準確度、像素、連拍能力、拍片散熱方面都有大提升，外觀上改成更實用的機側翻LCD屏幕，而且是觸屏Touch Screen：

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Sony A7IV實機試相圖輯

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機身大改良．側翻LCD屏幕超實用

機身最大改變是改用機側翻LCD屏幕，對焦除因為改用觸屏，可進行touch tracking，還有細心實用的改良，拍片時也可以對人類、動物、鳥類眼睛進行對焦，自拍及高低角度取景也極方便；傳說Sony以前硬要用機頂翻芒，是因為側轉芒設計屬某家相機公司專利，可能Sony終於乖乖給版權費吧？而它的機頂還追加了影相／拍片／S&Q(SLOW & QUICK MODE)快捷轉盤，可將機主慣用的操作介面預設值、Custom按鍵排位都一一改變，不用重新再Set。

機身最大改變是改用機側翻LCD屏幕，自拍及高低角度取景也極方便（鍾世傑 攝）

Sony A7IV 機頂追加了影相／拍片／S&Q(SLOW & QUICK MODE)快捷轉盤（蘇煒然攝）

直播主也合用 可即時柔膚進行直播

Creative Look 設有10種實用的濾鏡，影相拍片都用得，當中更有手機常見的柔膚拍片濾鏡都有，用A7IV駁電腦做直播就可以直出，異常實用。駁USB就可以連接電腦，將A7IV當成webcam即時直播，影像可同時save落卡保存。

總結：紮實且易用的ALPHA新基準主機

這部A7IV除了機身側翻芒、以及各種可用數字表達出來的性能強化，更重要是針對影相／拍片雙修用家的日常使用習慣，作出很多軟件上的細心改良，進階者及入門者都能利用它拍到更好的相片。2萬元對一般用家來說聽來很貴，其實它的CP值是極高，計spec不會輸給其他品牌的同級相機。

（蘇煒然攝）

Sony A7IV 無反相機

定價：＄20,490 淨主機／＄21,990 連28-70mm鏡頭套裝/

11月下旬到貨

同場加映：消委會7款可換鏡頭相機評比

消委會評測了 7 款無反相機套裝，包括入門、中階和高階型號，價錢由約 $5,280 至 $29,800，當中有全片幅、APS-C片幅和4/3”片幅三大類。

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原文連結：消委會7款可換鏡頭相機評比 Nikon/Sony/Canon 八千元款CP最高

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