HomePod mini正式發表之後引起不少注意，昨日又推出三種全新配色，加上親民的價格搭配小巧的機身成為許多人入門智慧家庭的好選擇，而且這一代的HomePod mini擁有Apple S5晶片，讓運算速度提高不少，因此也帶來更多專屬HomePod mini的功能，如果你也剛好想要入手，入手的時候別忘了玩玩這些功能！

文：Bakery Kung（GQ Taiwan）



多室音訊

HomePod的音質一直是它的賣點，許多人放在家中大多數也都是拿來作為音箱使用，而HomePod mini因為有了全新的晶片支持，因此可以快速的在iPhone與HomePod mini之間快速的切換音樂，只要iPhone靠近HomePod mini音樂就會自動切到手機上播放，如果要回到HomePod mini播放的話，只要把iPhone再重新靠近HomePod mini就可以了。

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廣播

在HomePod mini上還有另一個新功能，就是可以透過用iPhone連結HomePod mini，把想說的話廣播出來讓在家裡其他角落的家人聽到，只是前提是大家家中可能要有多台HomePod才可以（笑）

立體聲組合

透過家庭App，如果家中有兩台HomePod mini放在同一個房間內，系統就會自動詢問是否要搭建成「立體聲組合」，組成左右聲道的沈浸式音場體驗。

Siri個人化設定

今年以來蘋果都更重視個人化與隱私的設定，對於HomePod mini中的Siri也放入個人化設定，讓Siri可以辨識出每個家庭成員的聲音，並且對於對話內容保密和根據個人需求提供Siri建議！如果家裡每個人的音樂品味不同也不用擔心Siri會放錯歌！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：Apple S5晶片除了提升音質還可以玩這些！HomePod mini入手後必玩的「四大用法」！】