撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-25 16:53

蘋果官網發佈了一份關於Apple Music的無損音頻的説明，詳細解釋了以下這些設備是否支持無損播放。（AirPods｜AirPods Pro｜ AirPods Max｜Beats 無線耳機｜Apple TV 4K｜HomePod｜HomePod mini）

1、我可以使用AirPods，AirPods Pro或AirPods Max收聽無損音頻嗎？

蘋果無損音頻使用ALAC編解碼器，AirPods、AirPods Pro、AirPods Max和Beats無線耳機使用蘋果的AAC藍牙編解碼器來確保優秀的音頻質量，藍牙連接不支持無損音頻。

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2、我可以在HomePod或HomePod mini上收聽無損音頻嗎？

HomePod和HomePod mini目前使用AAC來確保優秀的音頻質量。未來的軟件更新將支持無損耗。

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3、我能用蘋果的Lightning轉 3.5毫米耳機接口適配器聽無損音頻嗎？

可以。Lightning轉3.5毫米耳機接口適配器是為了從iPhone的Lightning接口傳輸音頻。它包含一個數模轉換器，支持高達24位/48kHz的無損音頻。

4、AirPods Max使用Lightning轉3.5毫米音頻線可以收聽無損音頻嗎？

Lightning轉3.5毫米音頻線的設計是為了讓AirPods Max能夠連接到模擬信號源，以聆聽音樂。AirPods Max可以連接到播放無損和Hi-Res無損錄音的設備上，獲得高質量音頻。然而，鑑於電纜中的模擬到數字轉換，播放不會完全無損。

5、我可以在 Apple TV 4K 上收聽無損音頻嗎？

蘋果電視4K目前不支持高分辨率無損(採樣率大於48千赫)。

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6、我能通過藍牙收聽無損音頻嗎？

我們將使用無損音頻壓縮技術向你的iPhone、iPad、Mac和蘋果電視傳送音樂。無損音頻將在藍牙揚聲器和耳機上正常播放。然而，藍牙連接不支持無損音頻。

蘋果這份文件中提到iPhone、iPad、Mac外放支持無損，AAC和無損音頻幾乎沒有區別。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】