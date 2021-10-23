Nokia 三防新作 XR20 上手試｜數年前被收歸 HMD Global 旗下後復活的 Nokia，以入門機種為主軸，但都偶有特別值得一提的作品推出市場，例如早前發表的 XR20 就是其中一部，它的處理規格雖未屬主流，但其三防規格以及外觀設計卻叫人眼前一亮。



Nokia XR20 規格、賣點重溫

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Nokia XR20 上手：三防機少見簡潔設計

通過 MIL-STD-810H 美國軍規認證的 XR20，些少水珠當然不會構成任何問題（蔡浩騰 攝）

HMD Globla 方面標榜 Nokia XR20 通過 MIL-STD-810H 美國軍規認證，此測試中針對極端壓力、溫度、衝擊、振動、輻射、降雨、濕度、鹽霧、灰塵、震動、酸、槍擊、彈道衝擊、真菌等多種外來影響進行測試，確保其比一般的手機更為耐用。

但較為難得的，是 XR20 在擁有 MIL-STD-810H 防護規格的同時，仍然保持大芒兼纖薄的外型，沒有像其他擁有同樣認證的手機一般累贅。

👇👇👇按圖放大看 Nokia XR20 機身細節👇👇👇

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規格入門、仍有獨門功能

Nokia XR20 採用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 480，從「4 系」命名上看其定位偏向低階，但其實際性能可以媲美一眾 Qualcomm Snapdragon 700 系列處理器，表現達中階水平，日常操作當然沒有問題，一般簡單的手機遊戲也能應付自如，另外值得一提的是此處理器亦支援了 5G 連線。

在介面方面，Nokia 近年都採用 Android One 系統 - 亦即提供非常接近原生系統的操作體驗，不過 HMD Global 仍然有為 Nokia XR20 加入三防機限定的功能，其中最突出的，自然就是位於機頂、可以自訂功能的「緊急按鍵」，算是為 XR20 的操作提供了更大的彈性。

摔落測試：兩次 Drop Test 都繼續運作如常

今次 XR20 的其中一個最大賣點，在於它擁有的軍規防護以及新的 Gorilla Glass Victus 強化玻璃，可以抵禦從 1.8m 高度摔落的衝擊，我們就以不同角度將之摔落，結果 XR20 依然是運作正常👇👇👇

Nokia XR20 實機拍攝測試

Nokia XR20 的硬件規格明顯不是重點，除了處理器規格較次之外，其鏡頭系統亦非高階，只不過 4800 萬像素主鏡+1300 萬像素廣角鏡的組合本身相當實用，配合 S480 的新款圖像運算，整體拍攝體驗在中上水平，頗有驚喜。

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在相片之外，Nokia XR20 亦支持一定的影片拍攝功能，除了可以支援最高 1080p/60fps 的影片拍攝之外，又加入了名為「Time Warp」的玩味影片拍攝模式，效果相當不俗👇👇👇

Nokia XR20 試玩後評：價錢稍貴、然而物有所值

Nokia XR20 早前已經在香港正式上市，售價為＄4,198，在目前的 Nokia 品牌手機當中算是價錢較高的一撮。初時聽到這個售價以及其採用 Snapdragon 4 系處理器掛帥的硬件規格，總會予人一種定價過高的感覺。

然而上手之後，除了 S480 處理器的表現比預期中好，Nokia XR20 的外型設計亦叫人眼前一亮，它罕有地結合了三防機的堅固以及現代智能手機的簡結外型，做出一部手感與防護力兼備的手機，令人想起過往 Nokia「無堅不摧」的形象，稱得上是近年的「省招牌」之作。同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介

縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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