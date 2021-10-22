今晚（10月22日）將有機會看到獵戶座流星雨，不過這類難得的天文現象，又怎會一抬頭就能看到，以下將分享最佳睇獵戶座流星雨的時間，以及3個建議地點。秋意漸濃，就算今晚看不到流星，也是一個不錯的理由，出去走走感受一下秋意。



【獵戶座流星雨】

2021年秋季首個大型的流星群，由著名的哈雷彗星遺留在軌道上的物質形成，流星雨速度很快，平均每秒達66公里，因此有機會出現火流星。流星雨的輻射點約在獵戶座和雙子座之間，故命名為獵戶座流星雨。而且發生月份比較穩定，都在10月內。

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【建議觀察時間】

獵戶座流星雨活躍期在2/10 - 7/11，能在香港觀測的高峰期在22/10，天頂每小時數目為20。根據天文台的建議，香港最佳觀測時間為22/10晚上22:30 至 23/10的凌晨5:30。本地觀測條件為中級的「平平」。

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觀測流星雨這類天文現象，有時真的很聽天由命，視乎當時的環境及實際情況決定能否順利看到。就算親身看不到也好，其實臺北天文館也會在YouTube進行網上直播，方便大家細心欣賞獵戶座流星雨。

資料來源：香港太空館

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