TradeGoDee 手機回收服務體驗｜2021 年尾旗艦手機如 Apple iPhone 13、Samsung Galaxy Fold3 等等已悉數推出市場，逢有強機換代，又是廣大手機用家考慮換機的時間。但正在使用的舊手機切莫當成電子廢物，只要找到適當途徑回收二手機，補上一點額外金錢就可以 Trade-in 購置新機了。

今次我們就試用了香港新晉的手機回收服務 TradeGoDee，其不單使用方便，更重要的是回收報價還相當不俗。



TradeGoDee 「無痛」回收舊手機

一般用戶 Trade-In 舊手機的痛點在於前期尋找回收方以及格價的過程，在這過程中，除了不知何處可以覓得「好價」，如果選擇手機店回收，用家很有可能被壓價收機、減少回收利潤；如果選擇在電訊商 Trade-in，雖然價格有保證，但往往需要上台綁約，變相付出更多金錢在手機月費之上。

而不久前才正式登陸香港的 TradeGoDee 可謂就此難處提供了相當優秀的解決方案，其相當方便快捷，只需要在網站選擇相應型號和回答幾個問題，一分鐘的時間就能知道報價，而且報價亦相貼近市況，省卻了用戶到處格價的麻煩。

在坊間店鋪回收舊機時，往往會只作出粗略檢查就報出一個大概價錢，甚至會有即場無理壓價；反觀 TradeGoDee 的回收專員就會根據手機的狀況即場以 App 計算回收價格，整個過程更為透明。

網上預約超方便、TradeGoDee 收機流程體驗 6 部曲

為了實際體驗一下 TradeGoDee 的手機回收服務有多方便，我們早前就在網上落單，Trade-In 一部已經使用達 2 年之久的 iPhone 11，看最後可以回收多少金錢。

首先我們就以手機在 TradeGoDee 的官方網頁上輸入需要回收的手機型號，除了 Apple iPhone，目前他們亦支援 Samsung、華為手機的回收；之後再根據 TradeGoDee 的網頁指示、輸入目前手機的使用狀況，即可以獲得一個初步報價。

在 TradeGoDee 上面回答幾條簡單問題，在短短一分鐘內就可以獲得欲回收手機的初步報價

初步滿意回收價格之後，用戶就可以在網頁內提交訂單及進行交收的時間、地點預約，各位只需要選擇在方便自己的就近港鐵站以及時段即可，TradeGoDee 的系統就會為用戶安排專業人員屆時進行手機的檢查以及即場交收。

完成預約後會收到一個 QR 認證碼，在交收前 TradeGoDee 方面的人員會先掃描此 QR 認證碼才開始進行回收程序，確保訂單資料相符

TradeGoDee 方面的回收人員會有專屬制服以及附有相片的員工證以方便用戶確認身份

在完成身份及訂單認證之後，TradeGoDee 的回收人員會仔細檢查用戶提供的舊手機，確認手機的使用狀況與用戶早前在網上登記時描述的一致，亦可能會根據手機狀況適當地調整回收報價。👇👇👇

完成驗機程序後，用戶可確認最終的回收價格，然後就可以進行最後的交易步驟，用戶可以即時拿取現金，而據悉稍後他們亦將會支援 FPS 轉數快直接將回收金額過戶，更為省時方便。

HK01 限時優惠、Trade-In 再賺＄120

TradeGoDee 將為 HK01 讀者提供限時優惠碼，由即日起至2021年12月31日，凡手機最終回收價達到 HK$1000 或以上，於下單時輸入優惠碼「120HK01」，或於回收手機時出示此文章予工作人員，即可享$120額外回贈，名額有限、Trade-In 從速！

同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介



縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

+ 6

按此繼續閱讀：大電量手機｜投票指40％用戶願為電量放棄效能 10部長氣手機推介