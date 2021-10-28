TradeGoDee 手機回收服務體驗｜2021 年尾旗艦手機如 Apple iPhone 13、Samsung Galaxy Fold3 等等已悉數推出市場，逢有強機換代，又是廣大手機用家考慮換機的時間。但正在使用的舊手機切莫當成電子廢物，只要找到適當途徑回收二手機，補上一點額外金錢就可以 Trade-in 購置新機了。
今次我們就試用了香港新晉的手機回收服務 TradeGoDee，其不單使用方便，更重要的是回收報價還相當不俗。
TradeGoDee 「無痛」回收舊手機
一般用戶 Trade-In 舊手機的痛點在於前期尋找回收方以及格價的過程，在這過程中，除了不知何處可以覓得「好價」，如果選擇手機店回收，用家很有可能被壓價收機、減少回收利潤；如果選擇在電訊商 Trade-in，雖然價格有保證，但往往需要上台綁約，變相付出更多金錢在手機月費之上。
而不久前才正式登陸香港的 TradeGoDee 可謂就此難處提供了相當優秀的解決方案，其相當方便快捷，只需要在網站選擇相應型號和回答幾個問題，一分鐘的時間就能知道報價，而且報價亦相貼近市況，省卻了用戶到處格價的麻煩。
在坊間店鋪回收舊機時，往往會只作出粗略檢查就報出一個大概價錢，甚至會有即場無理壓價；反觀 TradeGoDee 的回收專員就會根據手機的狀況即場以 App 計算回收價格，整個過程更為透明。
網上預約超方便、TradeGoDee 收機流程體驗 6 部曲
為了實際體驗一下 TradeGoDee 的手機回收服務有多方便，我們早前就在網上落單，Trade-In 一部已經使用達 2 年之久的 iPhone 11，看最後可以回收多少金錢。
首先我們就以手機在 TradeGoDee 的官方網頁上輸入需要回收的手機型號，除了 Apple iPhone，目前他們亦支援 Samsung、華為手機的回收；之後再根據 TradeGoDee 的網頁指示、輸入目前手機的使用狀況，即可以獲得一個初步報價。
初步滿意回收價格之後，用戶就可以在網頁內提交訂單及進行交收的時間、地點預約，各位只需要選擇在方便自己的就近港鐵站以及時段即可，TradeGoDee 的系統就會為用戶安排專業人員屆時進行手機的檢查以及即場交收。
在完成身份及訂單認證之後，TradeGoDee 的回收人員會仔細檢查用戶提供的舊手機，確認手機的使用狀況與用戶早前在網上登記時描述的一致，亦可能會根據手機狀況適當地調整回收報價。👇👇👇
完成驗機程序後，用戶可確認最終的回收價格，然後就可以進行最後的交易步驟，用戶可以即時拿取現金，而據悉稍後他們亦將會支援 FPS 轉數快直接將回收金額過戶，更為省時方便。
HK01 限時優惠、Trade-In 再賺＄120
TradeGoDee 將為 HK01 讀者提供限時優惠碼，由即日起至2021年12月31日，凡手機最終回收價達到 HK$1000 或以上，於下單時輸入優惠碼「120HK01」，或於回收手機時出示此文章予工作人員，即可享$120額外回贈，名額有限、Trade-In 從速！
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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。
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