Sony Xperia Pro-I 發表上手試｜年尾手機界強機盡出，但原來老早已經發表了今年主力 Xperia 1 III／5 III／10 III系列的 Sony，還有一部可以與一眾他廠旗艦匹敵的攝影旗艦手機留到最後，就是今日（10 月 26 日）發表的 Xperia Pro-I。



Xperia Pro-I 暫定會於 12 月時於香港上市，《香港01》科技玩物記者較早前就得以先睹為快、試試其招牌的 1 吋相機元件威力，以下就為大家送上速試報告。

Xperia Pro-I、用相機硬件做出來的手機？

Xperia Pro-I可以被視為 Sony 在 2020 年度發表的一部專業向手機、Xperia Pro 的續作，然而今次再不是地區限定的「夢幻」作品，而是篤定會在香港發售的最強 Sony 攝影旗艦手機。

綜觀其主要規格，Xperia Pro-I 正是一部向拍攝硬件特化的 Xperia 1 III，其屏幕、處理器沒有變化，但機背主鏡頭就改成了擁有 1 吋感光元件的 ZEISS Tessar Optics 蔡司鏡頭組。



👇👇👇按圖放大看 Sony 2021 手機規格比較列表👇👇👇

Sony 方面標榜此感光元件亦即用在 Alpha 系列 RX100 VII 上的一枚，讓 Xperia Pro-I 的拍攝能力瞬間提升到半專業級數碼相機的水平。（蔡浩騰 攝）

值得一提，雖然 Sony 將鏡頭換成尺寸更大的感光元件，但對比起 Xperia 1 III，Xperia Pro-I 整體身量上變化不大，反而在保持纖薄手感的同時注入 Sony Alpha 系列相機的用料及設計，令 Xperia Pro-I 的使用體驗更接近一部相機👇👇👇

Xperia Pro-I 在保留 Xperia 1 III 的直板 21：9 機身設計之外，邊框位置就改用了帶有坑紋的金屬邊框，提升了握持時的手感（蔡浩騰 攝）

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Xperia Pro-I 攝力初試、1吋元件威力強大

是次發布會前供香港傳媒上手試玩的 Xperia Pro-I 仍然是未調試完畢的工程機，但在其上已經可以初嘗 ZEISS Tessar Optics + 1 吋感光元件輸出的威力，雖然日間陽光普照時一般手機拍攝的相片質素皆不俗，但 Xperia Pro-I 的主鏡頭試相明顯要比一般手機更勝一籌，各位在觀賞試相時可以留意一下景物的銳利度以及散景表現。

👇👇👇按圖放大看 Xperia Pro-I 主鏡頭試相👇👇👇

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今代 Xperia Pro-I 的另一個拍攝功能賣點，在於其光圈可以在 F2.0 及 F4.0 之間切換，除了進光量有所不同之外，另一個最大分別就在於相片散景的營造，即使不打開手動模式（M Mode），在自動模式下都可以輕易切換👇👇👇

Xperia Pro-I 專用配件外置芒、一「啪」即變拍Vlog神器

上代 Xperia Pro 其中一個賣點是可以變成 Alpha 相機的外置屏幕當成高清取景器使用，今代 Xperia Pro-I 就新增了一個新玩法，讓用家可以接上專用的外置屏幕，再利用其強大的主鏡頭自拍影片／相片。

Xperia Pro-I 專用的外置屏幕 Vlog Monitor 為一塊 3.5 吋的 720p 屏幕，可以磁吸方式吸附在手機夾上，在拍攝時以 USB-C 線與 Xperia Pro-I 連接即可以當成自拍屏幕使用。

Xperia Pro-I 早鳥優惠更抵玩？

Sony 今次罕有地在發表手機的同時亦公布了 Xperia Pro-I 的香港初步上市詳情，只有 12GB RAM + 512GB ROM 一個配置選擇，單機價為港幣 $12,999，並於 12 月時正式上市。

Xperia Pro-I 的價錢絕對稱得上高昂，但 Sony 將於2021 年 10 月 29 日至12月31 日期間都會推出Xperia PRO-I早鳥優惠，於此日期內在指定零售渠道訂購Xperia Pro-I，即加送全無線降噪耳機 WF-1000XM4及額外第二年原廠延長保養，總值港幣＄2,680 元，即 Xperia Pro-I 的淨機價僅一萬元左右，更為抵玩。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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