iOS 15.1 經過一個多月的 beta，終於都推出正式版，符合條件的 iPhone 用家現已可在系統中下載和更新。iOS 15.1 主要加入了兩個期待已久的新功能：SharePlay 和 ProRes 影片拍攝，同時也修正了多個 iOS 15 的 Bug。以下將一次過公開 6 個 iOS 15.1 的更新重點。



【1】SharePlay

iOS 15.1重點新功能，就是加入「同播同享」（Share Play），用家可以透過 FaceTime，把自己手機上的 Apple TV App﹑Apple Music 等，受支援的 App 的內容共享。用家間可以一邊 FaceTime 聊天，一邊欣賞同一個影音內容，所有人都可控制暫停、播放、回帶或快轉。

同時，智慧型音量會偵測用家說話，自動降低影音播放音量。Share Play 除了影音內容外，也可以分享用家的手機螢幕，讓通話中的用家，一起檢視相片、瀏覽網頁或互相幫助。

👇👇iOS 15.1更新 6大更新重點👇👇

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【2】拍攝ProRes影片

iOS 15.1更新後，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 終於解放 ProRes 影片拍攝，可在「相機」＞「格式」開啟「Apple ProRes」。「Apple ProRes」格式最高支援4K/30fps、1080p/60fps，不過 ProRes 檔案較大，拍攝時要留意可以錄製的時間。

【3】開關微距鏡頭切換

iPhone 13 Pro系列用家拍照時，如太近物件會自動轉用微距鏡頭，或令拍照時更難掌握距離（特別是不想拍攝微距相片），更新iOS15.1後終可以關閉自動切換鏡頭。

【4】Apple Wallet

Apple Wallet 將支援COVID-19針卡，用家可在 Apple Wallet加入和展示可驗證的疫苗接種資料。（需疫苗接種資料支援電子針卡）

【5】捷徑App升級

新增的預先內置動作可讓你在影像或 GIF 上覆蓋文字。

【6.1】Bug修正

-修正「相片」App 可能會在輸入相片和影片時錯誤報吿儲存空間已滿的問題



-修正「天氣」App 可能無法顯示「我的位置」的現時氣溫，亦可能錯誤顯示動畫背景的顏色



-修正鎖定畫面時，從 App 播放的音訊可能會被暫停



-修正「銀包」在配搭「旁白」使用多張票證時可能會意外關閉



-修正可能無法偵測可用的 Wi-Fi 網絡



-已更新在 iPhone 12 型號上的電池演算法以更好地估算電池隨時間變化的容量



資料來源：Apple

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