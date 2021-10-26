蘋果在2021秋季發布會上帶來了新的MacBook Pro，隨之而來的還有「Pro 到盡，快到 Max」的M1 Pro和M1 Max晶片。至於M1 Pro和M1 Max的性能，蘋果並沒有放出具體的跑分成績，而是單純用曲線圖表示拋離友商，當然，這樣的宣傳肯定不能全信。



M1 Pro和M1 Max均為8大核2小核的10核心設計，M1 Pro的性能可達M1的3.7倍，實現了Adobe Photoshop等專業軟件在內的2倍以上性能提升，再加上400GB/s的內存帶寬，和7.4GB/s的固態硬盤讀取速度，M1 Pro和M1 Max還真就如蘋果所說，「快到狠」。

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但是且慢，我們再來來看一下晶片的規模。

一年前推出的M1晶片擁有160億個晶體管，M1 Pro則有337億個晶體管，來到M1 Max這裏數量達到了570億。

而從晶片面積上來看，同樣採用台積電5nm工藝的M1 Pro和M1 Max的面積也大致和性能提升的百分比相近，那就意味着蘋果的新晶片依靠「大力出奇跡」，將更大的晶片堆出了更強的性能。

當然蘋果也沒有否認這一點，畢竟新品還是沿用了M1的名字增加了後綴，而不是將名字升級為M2。

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這麼看起來好像M1 Pro和M1 Max的性能並沒有突破？其實蘋果的黑科技是在功耗控制。M1的15W功耗做到了給MacBook Air提供非常強的性能，而今年的M1 Pro和M1 Max則做到了同樣強勢的功耗控制，和其他筆記本相比功耗降低100W甚至更多。

要知道，市面上大多數筆記本能夠支持的10小時續航多是普通辦公環境，一旦開啟遊戲場景立刻血崩。

而MacBook Pro藉助優秀的功耗管理，實現了17小時視頻播放和11小時上網瀏覽，而且新的 MacBook Pro 不管是接電源還是用電池，都不會影響性能發揮，這才是值得友商學習的地方。

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不過可別高興得太早，M1 Pro和M1 Max的敵人恰恰是蘋果自己。我們都知道蘋果的自研CPU是為了整套生態打造的，而macOS系統則是唯一能夠讓M1新品有用武之地的平台。

由此就會帶來一個問題，蘋果為了收回前期晶片研發的鉅額投入，就導致了MacBook Pro的高價起步，從14吋MacBook Pro的15999元，到頂配16吋MacBook Pro的46799元，都超出了其他筆記本的價格。

而對於大多數用户來說，M1系列處理器的優勢只在視頻剪輯/三維建模等較為有限的方面，而在遊戲和娛樂方向並沒有明顯的優勢甚至因為適配問題表現不佳，使得用户群體進一步緊縮。

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所以結論也就非常明顯了，蘋果想要利用M1 Pro和M1 Max在電腦領域獲得更大的份額，就要壓下成本去推進用户購買，同時通過鼓勵開發者來不斷豐富和優化軟件適配，否則優化再好的macOS，都只能淪為PC操作系統市場上的背景板。

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