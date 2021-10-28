早前產業鏈在傳來iPhone 14系列的同時，又意外曝光了蘋果全新的摺疊屏iPhone圖紙，其實早在2018年，也就是摺疊屏首批量產的那一年，蘋果就已經註冊了多個摺疊屏專利，其中牽扯鉸鏈、屏幕、電池等，而隨着M1系列自研晶片的「爆發」，蘋果又靠iPad大賺了一筆，摺疊iPhone就此遙遙無期！



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01 平板市場的藍海 促使蘋果又將iPad推上一線

從去年蘋果發布最新的M1自研晶片，再到今年庫克將M1晶片植入iPad，這期間只過了不到半年！蘋果將MacBook系列和Pro版本的iPad設備全部更換成自研晶片，在節省成本的同時，iPad卻賣的越來越貴，與之帶來的是更強的性能。

因為去年初突如其來的那場疫情，原本已經都稱不上「苟且」的平板市場又迎來了第二春，蘋果在此前剛剛上市了取消Home按鍵的全面屏iPad，這其實已經是蘋果對於平板市場的最後一張底牌，但隨着平板市場的大火，這代iPad出貨量超過1000萬台，佔據總出貨量的65%，而基礎版的10.2吋iPad也憑藉低廉的價格和支持Apple Pencil等特性，順應了當時的社會情況，最終按年銷量直接增長了23%左右。（數據來自IDC）

而就這樣，iPad產品在2020全年憑藉市場25%左右的佔有率，成為全年銷量最高的平板產品，而隨後的事情大家都知道了，搭載M1晶片的iPad系列在今年正式發布，然後12.9吋的iPad Pro賣到了1099美元。

平板都這麼賺錢了，還出什麼摺疊屏iPhone！

隨後，今年9月的iPhone 13系列就仍然以保留瀏海的方式呈現在市場中，用户或多或少的覺得確實屏幕形態的升級有些少。而至於早就確定在明年上市的摺疊屏iPhone，真的要讓用户多等幾年。

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02 iPad的錢 蘋果至少還要多賺3年

在本月的15日凌晨1年，蘋果最新的M1系列晶片又發布了，不過這和之前人們預測到的不一樣，新發布的並不是M1x或是M2，而是M1 Pro和M1 Max。

我想……在明年的3月，搭載M1 Pro的最新iPad Pro 2022就要上市了，而且性能相比2021款M1晶片的iPad產品性能提升20-30%，甚至更高……

一個平板，加上一套手寫筆和外置鍵盤，憑藉着「生產力」的概念越賣越貴。

一個平板產品真的需要賣到八千一萬麼？這其實是很多用户質疑的，早先十年前平板產品作為2000餘元的移動設備，有着不錯的市場全屏親民的價格和大屏的舒適體驗，現在很多人認為iPad已經忘了初心，現在蘋果亦是如此，入門級有iPad和iPad mini 6，這兩款產品其實是非常合適的，但iPad Pro在某種意義上，在蘋果的產品序列中是有一些衝突的。

隨着M1系列自研晶片的持續高熱，iPad的市場還有至少3年，換言之，蘋果還會憑藉iPad繼續賺三年的錢，如果此時有了摺疊屏iPhone，不但會影響平板的市場，而且連iPhone本身的市場也會更加的動盪。

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03 最後 編輯的一些心裏話

「技術不成熟，續航不好解決」、「蘋果還在打磨iOS的生態，摺疊系統還沒做完」、「摺疊屏的屏幕還在完善，現在不是時候」……

蘋果遲遲不上市摺疊屏iPhone的原因還有很多，而iPad系列在單品客單價的提升也獲取了更多利潤，每一個時間節點有固定的爆款產品牟利，這其實很符合現在蘋果的營銷方式，如果有一天平板市場瞬間崩盤，能夠拯救蘋果的不是iPhone 14、15、16，唯有iPhone Fold！

每年iPad的利潤率、總銷量遠超過iPhone以後，我們其實沒辦法理解移動市場的現狀，真的有人為售價5位數的iPad Pro買單？？買個2000多的Android平板不好嗎？

確實有不少專業人士認為，iPad的路已經走歪了，有些原本想購買MacBook的用户轉而購買iPad，其實二者是有些衝突的，而一些想購買iPhone 13系列的用户也打消了念頭，在僅有的預算下選擇M1晶片的iPad Pro，這其實有些相互影響。

蘋果近10年來的創新確實不高，在現在競爭激烈的科技3C行業，商業閉環下「活下去」才是第一位，就像剛剛發布，頂配50000的MacBook Pro一樣，撞上瀏海的筆記本蘋果仍然認為是重大的革新，屏幕甚至是筆記本行業的天花板，其實從硬件參數和設計感來看，這一大嘗試其實是蠻大膽的。

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