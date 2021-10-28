Apple擦拭布開箱，記者實試果迷信仰布抹屏幕、鏡頭｜早前Apple發布會公布了M1 Pro／M1 Max晶片及新版Macbook Pro外，原來還有一片官方的「擦拭布」靜悄悄地推出。雖然只是一塊抹布，但售價達149元，有些網民更揶揄為「信仰之布」。此擦拭布其實記者早已入手，立刻上手試。



先睇日本果迷購入擦拭布開箱，可以看到此擦拭布包裝非常簡潔，十足蘋果風格👇👇

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Apple價值$149的擦拭布，比坊間一般擦拭布貴十數倍以上，但仍未影響它的受歡迎程度，網店一出便一掃而空，現在訂貨最快都要12個星期後，即明年2022年才可收貨，認真厲害！

其實此擦拭布並非什麼新產品，早在推出Pro Display XDR屏幕、2019年iMac時，如果選擇加上防反光的「Nano-Texture」coating的玻璃，便會隨機附送。現在只是將它分拆出來另售而已。記者早兩年前購入的iMac早已附跟，雖然並沒有現在的精美包裝，但物料完全一樣。

物料比一般擦拭布更為堅韌，而且不易甩毛。（林勇攝）

官方指此擦拭布以柔軟而不會造成磨損的物料製成，讓用家可以有效地清潔任何屏幕，包括 nano-texture 玻璃。

細心睇右下角印壓了Apple的logo（林勇攝）

其實只需要購入iMac或Pro Display XDR便會隨機附送 （Apple）

記者平日都會利用此擦拭布來抹iMac的屏幕，感覺比一般抹布更易抹走表面的「指膜印」，一抹即清。今次就嘗試在iPad，甚至相機鏡頭擦拭，同樣比起一般「絨布」更易將表面的污跡、指膜印等抹走，而且不傷表面。只是略嫌布面有點硬，如想摺起來抹眼鏡則沒那麼方便。

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