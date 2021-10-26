Apple Music 6個月免費取得方法！最近購入了AirPods 3、AirPods Pro或beats等指定耳機，都可以免費獲得6個月Apple Music服務，而且只需要簡單3步便可以完成獲取。



近年Apple致力於Apple Music串流音樂平台，早前推出空間音訊以及無損音樂外，亦即推出更便宜的「語音點播」月費計畫，希望可以吸引更多用家。不過如果最近購入了AirPods 3、AirPods Pro或beats等指定耳機，便可以獲取免費6個月Apple Music服務。

AirPods 3 對應空間音訊，可以利用Apple Music收聽有如現場臨場感的音樂享受。（龔嘉盛 攝）

👇👇即睇如何3步免費獲取6個月Apple Music服務👇👇

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步驟1：購入全新AirPods 3、AirPods Pro或指定耳機款式、iPhone／iPad已升至最新iOS 15、Apple Music新訂戶或沒有訂閱的用家；另外，新耳機必須在購入90日內兌換。

步驟2：新耳機與已升級iOS 15的裝置配對好。

步驟3：打開Apple Music app，便會自動彈出「免費試用6個月」的頁面，點按「立即兌換」。按下後便會進入訂閱頁面，此時輸入密碼決定訂閱後，6個月後才會開始向用家的信用卡收費。如果不喜歡的話，記得在限期內，於「設定」＞「訂閱項目」內取消。

同場加映：AirPods 3終於正式公布，記者實測數天發現耳機雖然沒有主動降噪功能（ANC），但仍有多種升級重點，值得果迷入手。



👇👇AirPods 3開箱實測6大升級👇👇

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