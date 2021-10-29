【Facebook／Meta／Metaverse／元宇宙】今日最注目的新聞自然是Facebook公司正式改為「Meta」，相關傳聞和Facebook未來將注重在「Metaverse」元宇宙業務發展的消息已流傳了一段時間，現在就由朱克伯格親身證實。



Facebook公司改名Meta 將來注意Metaverse發展

Facebook在10月28日舉行Connect 2021中，執行長朱克伯格宣布Facebook公司正式改名為「Meta」；未來將會以Metaverse（元宇宙）為經營重心，將現有Facebook等服務品牌整合。朱克伯格表示Meta在希臘文的含意是 beyond（超越），Metaverse的概念則是整合現在線上社群互動的綜合體。而由12月1日開始Facebook的的股票代號亦將改為MVRS。

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而現有Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp等服務將繼續沿用原名；目前來說這些服務沒有大變動，但將來新Metaverse業務時，這些品牌可能就會整合其中。Facebook看好Metaverse前景，已宣啟動萬人徵才計畫，還在財報會議中提到將在今年內投資100美元於公司的AR、VR部門「Facebook Reality Labs」。

什麼是Metaverse元宇宙？

Metaverse一詞最早出現於1992年的科幻小說《潰雪》（Snow Crash）中，指一個「完全虛擬的世界，而人們在其中可化身為各種存在 」。Metaverse的特點是像真度高、重現現實的虛擬世界、每個玩家有自己的化身（Avatar）、有獨立的經濟系統等。

比較容易理解的形像是電影《Ready Player One》中的綠洲，可說是目前最貼近現實。刀劍神域中的「SAO」、「GGO」遊戲也可說是一種Metaverse。而Facebook公司改名Meta，可說是表明了朱克伯格將公司將來定在Metaverse這個方向。

而Facebook進軍Metaverse的第一步是開發《俠盜獵車手：聖安地列斯》（GTA SA）的VR版本，平台為Oculus Quest 2。雖說VR不等如Metaverse，但亦是其重要的一部份。

雖然現時的科技尚未可以做出《Ready Player One》般的Metaverse，不過在VR技術、圖形運算技術和網路速度都不停提升的當下，或許在不久將來就可玩到理想中的Metaverse遊戲。

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