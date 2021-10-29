Apple Music正式登陸PS5，用家可以在打機之時同時開啟Apple Music或早已上架的Spotify，邊聽歌邊打機！《機戰30》可以讓玩家自行入歌，可是基本歌曲只有BGM，沒有人聲唱歌。Apple Music早前於PS5上架，連同一早已上架的Spotify，用家可以隨時利用PS5來聽歌，而且更可以邊打機邊選擇不同歌曲。一邊操作著不同機械人作戰，一邊收聽著遊戲Sound Track，夠爽。



Apple Music擁有多達9000萬首歌曲，而且多達以上萬計的播放曲目清單，而且不少機迷最喜歡Apple Music擁有非常多日本及歐美歌曲，都可滿足一眾機迷或樂迷。玩家可以利用PS5背景音樂和MV回放，做到與Apple Music串流服務無縫整合，玩家無論在遊戲進行中、之前或之後，皆可享受美妙音樂。

打機時可隨時收聽串流音樂。（主機截圖）

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用家更可以在軟件中搜尋並觀賞由各流派音樂人拍攝的MV，在播放期間如果想重拾遊戲或其它內容，MV的音訊會繼續在背後播放。亦可隨時想返回觀看MV，直接從歌曲正在播放的位置無縫接軌，沒有任何中斷。

同場加映：《機戰30》、《Tales of Arise》、《零～濡鴉之巫女～》等PS4／PS5大作推出，實在哪有時間留在家中玩。其實，玩家只需要識得利用手機、iPad或電腦的「PS Remote Play」功能，就可以隨時隨地搭車時、工餘時打機。



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