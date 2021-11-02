Apple擦拭布詳細拆解，外媒深入解剖拭布質料｜Apple蘋果價值$149的擦拭布，雖然有些人笑言這是最貴的抹布，更是果迷信仰，不值那麼多錢。可是最近外國專門解拆Gadget的機構iFixit深入解剖後，發現此布物有所值，而且如果「這樣用」更抵兩倍。



Apple擦拭布雖然賣$149，比一般坊間的拭布貴好幾倍以上，但Apple於網店一上架大為熱銷，現在訂購最少都要10-12星期才可到貨，比iPhone 13 Pro出貨更久。最近最近外國專門解拆gadget的機構「iFixit」為Apple擦拭布深入解剖，不單剪開布料研究，更利用顯微鏡觀察，發現此布「殊不簡單」。

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Apple擦拭布現在至少要10-12星期才會發貨。（Apple官網）

iFixit將此Apple擦拭布剪開一分為二，便會發現其質料與iPad的Smart Cover內料同樣，合成皮革質感，不單可保護一般屏幕，清潔亦十分有效。它內部採用超細纖維製成，再利用顯微鏡觀察，便會看到布料紋理相當清晰，織紋亦比一般無紡抹布更微細。

👇👇Apple擦拭布詳細解剖，顯微鏡細心觀察👇👇

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另外，早前有報導指，曾有蘋果內部員工透露這塊昂貴擦拭布材料，採用「無紡超細纖維技術製成」，比坊間一般擦拭布料質量更好。

最後iFixit半開玩笑地說，因為此片擦拭布是由2層組合而成，如果用家將它剪開一分為二，那只需要$74.5便可以擁有一片，更加抵用！（當然這只是戲言，果迷們又怎會捨得剪開它）。

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早前Apple發布會公布了M1 Pro／M1 Max晶片及新版Macbook Pro外，原來還有一片官方的「擦拭布」靜悄悄地推出。雖然只是一塊抹布，但售價達149元，有些網民更揶揄為「信仰之布」。想睇實測結果就要入內文詳看。

