iPhone 13 Pro／Pro Max用家福音，Apple 4招打擊炒家！iPhone 13／13 Pro／13 Pro Max推出近2個月，仍然供不應求，不少果迷仍然苦候入手新機。其實除了晶片短缺令產量不足外，炒賣成風亦都是令用家難以入手的原因之一。幸而最近Apple終於出手，多招限制炒家買機，令不少炒家叫苦連天。究竟今次Apple有什麼「計仔」對付炒家呢？



Apple每年推出iPhone，都會吸引大量炒家以不同方法搶購，令市場供不應求，一般用家只可花更長時間來等待預購，又或者心急的用家以炒價入手。而今次iPhone 13 Pro／13 Pro Max亦不例外，由推出初日至今，仍然有不少「水位」，長炒長有。最近Apple終於出招對付炒家，由禁用Gift Card、嚴控訂單等方式，令這些炒家難以大量入貨。

👉2021旗艦手機回收價 iPhone 13重創二手市場 呢部跌到$300都無

iPhone 13 Pro系列推出至今，仍然熱炒成風。（網上圖片）

究竟今次Apple蘋果出了什麼招來對付炒家？記者由多位炒家、先達店主口中得知更多詳情...👇👇另外，連登網民亦分享了如何搶即日現貨的心得方法，亦都值得「真用家」參考。👇👇

+ 5

嚴打第1招 買iPhone 13不能用Gift Card

以往不少炒家都會購入Gift Card來購買不同Apple產品，皆因可以用1張信用卡來購買多張Gift Card來避規Apple限制（每張信用卡購買數量有限）。不過今年iPhone 13初推出時，Apple已經嚴控用Gift Card購買iPhone，幾乎每張訂單都會詳細「翻check」，cut單比例高。

最近，Apple更加入了臨時限制：「新產品不能使用Gift Card購買。」，要在網店購買iPhone 13 Pro系列，就只可以使用信用卡直接購買。相信要等貨源穩定後才會放寬限制。這無疑對炒機大戶有著非常大的打擊，因為每年這些炒機大戶都以「折扣價」（如坊間入手或信用卡回贈等）購入大量Gift Card。因今次限制用Gift Card後，難以「大手」入貨。

👉iOS 15.1更新｜SharePlay方便與朋友共享電影、音樂 6大更新重點

嚴打第2招 Apple Store不當作網店購物

不少炒家都會利用信用卡網購回贈優惠來購買iPhone，如匯豐的Red信用卡、建行京東信用卡網上購物都有高達4%回贈，一台iPhone 13就算正價放賣都有高達數百元回贈利潤，因此不少被稱為「紅戰士」（用Red信用卡購買）的炒家。

不過最近有傳10月25日起Apple網上購物不再當「網上購物」，只當店面購買，很多炒家在查Red信用卡回贈時只有1%基本回贈而發現。雖然官方未有任何回應說明，但明顯嚴重打擊這些依靠「賺回贈」的炒家。

嚴打第3招 嚴打機械人（俗稱Bot）

另外，就算Apple每日都出貨可讓果迷預約店鋪購買即日貨（俗稱AOR），可是因為坊間不少機械人搶購，人手幾乎沒有可能搶購成功。不過最近不少炒家反映，似乎Apple以防機械人（Bot）加強了AI防護功能，可以認知每一位買家是否bot而作出封阻，令用bot大量購機的難度大大增加。

嚴打第4招 嚴控訂單

就算有漏網被這些bot成功落訂購機，但Apple似乎還有多重保護機制，嚴加監控訂單，就算成功訂購，但如果發現一些可疑情況都會有機會「被cut」，不少炒家指cut單的情況比以往更甚。

👉同場加映：iPhone 13 Pro Max開箱評測｜玩盡8個升級重點！120Hz、電影模式

Apple iPhone 13 Pro Max系列外表設計雖然沒有多大改變，可是加入新顏色天峰藍外，還加入不少好玩新功能，包括120Hz ProMotion屏幕、超高性能的A15 Bionic晶片、超強拍攝功能、電影模式拍攝等，而且續航力亦得以大幅提升！記者入手後立刻開箱實測，看看新機多個升級重點，究竟值不值得果迷入手！

