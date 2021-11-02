Apple 10 月發布會公開了 3 大新產品外，10 月和 11 月也有不少值我留意的新產品公開，更有 Facebook 改名後流出的第一件產品。以下即分享 10 月﹑11 月科技新品總匯名單。



【AirPods 3】

Apple10月發布會的重點產品，換上了AirPods Pro接近的機身設計，雖然沒有主動降噪功能（ANC），以及改以開放式掛耳，卻加入不少新功能，如提升收音﹑全新的「皮膚感應」功能等。

👉AirPods 3耳機開箱評測｜音質、續航6大升級實測 附舊版規格比併

【Apple擦拭布】

Apple發布會的神秘產品，以$149一個比較高昂的價格出售，被笑稱「信仰之布」，但原來其質料與iPad的Smart Cover內料同樣，合成皮革質感，不單可保護一般屏幕，清潔亦十分有效。

👉Apple$149擦拭布開箱｜上架即掃清光 記者實試抹屏幕、鏡頭效果

【Facebook智能手錶】

Facebook改名為「Meta」後，即被爆出正在開發一款智慧手錶「Milan」。該手錶螢幕下有一個相機鏡頭，有別於Apple Watch等智慧手錶的設計，右側則似乎有幾個控制按鈕，充滿神秘感。

👇👇全 10 件 10月、11月科技新品清單👇👇

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同場加映：2021旗艦手機回收價 iPhone 13重創二手市場 呢部跌到$300都無



手機回收價｜2021 年眨眼已過去三季，在剛過去的 9 月，手機市場可謂精彩非常，除了有 Samsung 摺機上市，Apple 一年一機的 iPhone 亦迎來新一代 iPhone 13 系列，讓人換機欲望直線上升。

但在多部強作登陸的壓力下，市面上手機的二手回收價大都呈下跌之勢，如果想要用手上舊機 Trade-In 的話，恐怕就沒有太大賺頭。

想知2018~2020 年間手機回收參考價（2021年10月更新）？即睇：2021旗艦手機回收價 iPhone 13重創二手市場 呢部跌到$300都無