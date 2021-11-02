安心出行平價手機｜由 11 月 1 日起，市民進入政府處所前，必須使用「安心出行」App、掃瞄處所的二維碼（QR Code）後才可進入。

不過，部分年長市民可能仍未更換支援「安心出行」App 的智能手機，《香港01》科技玩物頻道之前介紹過 $1,000 以下的平價智能手機，仍然覺得未夠便宜？今日就為大家帶來＄500 左右甚至更便宜的平價手機推介。



8 部＄500 價位安心出行長者平價機推介

Handy T2（現價約＄400）

Handy 為香港首個「獨角獸」初創手機品牌，旗下由 TCL 代工、原專為酒店用戶而設的外借之用，惟後來品牌未能盈利進而倒閉，其手機現貨亦被當成「夜冷貨」流入市場。

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BLU Advance L5（現價約＄400）

BLU 為美國一平價溿機品牌，而 Advance L5 可謂其中最平價的手機之一，目前在水貨市場會見到其蹤影，雖然只能夠接收 3G 的流動網絡訊號，但只要經 Wi-Fi 設定好，作為長者出入政府場所時之用一樣可以。

樂視 Le 1（現價約＄500）

樂視的手機業務早幾年已宣告結束，但其旗下的「超級手機」系列其實質素不俗，尤其大幅採用金屬物料、USB-C 充電介面更是相當接近現年的手機出品。雖然技術支援已經等如零，但好歹也是一部 Android 機，故近日不少「死貨」都頗受歡迎。

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小米紅米7A、紅米 Note 4（現價約＄500）

講到平價手機，又豈可以不提小米出品？早幾年推出市場的一堆紅米 Redmi 舊手機本身定價已經非常低，再加上時間推移，紅米舊作就都降到＄1000 以下就買得到，而當中最為平價的就有在2016年推出的紅米 Note 4 以及 2019 年推出的入門機紅米 7A，兩部都可以在接近＄500 的價位尋得。

Sharp AQUOS R Compact（現價約＄500）

現在已經被收歸鴻海集團旗下的 Sharp，依舊有推出日系機種，而其中低階配置的機種降價速度亦相當快，新近已經跌到約＄500 價位的 AQUOS R Compact，屬於首批採用 120Hz 屏幕的智能手機之一，而且還支援 IP68 防水，在這個價位算是非常抵玩。

Nokia C1（現價約＄500）

傳統大牌子通常是比較難找到超平價機種的，但近年來醉心平價入門機的 Nokia 就有不錯的選擇，其在今年年頭在香港上市的 Nokia C1，原價已經低至＄638，算是最平價的 Android 手機之一，其規格極限地入門（在這年頭只有 1GB RAM 的手機真的非常罕見），但也讓其售價可以再有下調，成為極平價副機之選。

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小貼士：安心出行平價機只選 Android

相信有不少讀者會認為 iPhone 系統會較為穩定可靠、上面只推介 Android 機有點「偏心」；但如果是價錢先決的話，要在＄1000 以下買到的 iPhone 已經要數到 iPhone 5 或之前，而這些手機最多只能夠升級至 iOS 9.0，並未能符合「安心出行」的 iOS 版本最低要求 iOS 10，故如果有人兜售 iPhone 稱其可以用作「安心出行」之用，請務必要留意型號。

會推介 Android 機的另一原因，是因為 Android 手機初開機時並不需要像 iPhone 一般需要連上 Apple 的伺服器作「啟用」情序，變相讓設定手機更為方便。

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