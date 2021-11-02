Beats Fit Pro 藍牙耳機登場｜這款全無線TWS有彈性耳翼、主動式消噪功能，是市面運動無線耳機中少見的組合。加上Apple加持使用Apple H1晶片，配iPhone使用時功能自然比其他耳機多，即睇Beats Fit Pro有何優勢。



Beats Fit Pro有4款配色：紫石晶色、鼠尾草灰、白色及經典黑紅

打殘AirPods 3 理由1：多色揀

甚麼也先別說，你看Beats Fit Pro這4款配色：紫石晶色、鼠尾草灰、白色及經典黑紅。當中紫色跟iPhone 12紫色、iPhone 13粉紅色都超襯！運動女生應該會一見鍾情。

+ 3

其他推介耳機：Acoustune HS2000MX日本製耳機 開殼機芯變聲．似足雷神升壓鍋

打殘AirPods 3 理由2：有耳膠．有ANC消噪

然後！這雙耳機是跟AirPods Pro一樣有耳膠的！！！漏音Byebye！它有三種聆聽模式，包括主動消噪功能 (ANC)，按一下耳機上的「b」 按鈕即時切換至通透模式，可聽到對話及環境聲。最後就是H1晶片耳機才能配合iPhone使用的適應性 EQ：可以令你穿戴著Beats Fit Pro時，完全跟沒戴耳機一樣，能聽到自己講話及四圍的聲音，運動時就不用將耳機脫下來了。

不要在戴Beats Fit Pro的朋友旁邊講她壞話，她其實可以聽到！

其他推介耳機：Marshall Minor iii 藍牙耳機 搖滾版AirPods 2 市面難求炒價2千

打殘AirPods 3 理由3：彈性耳翼人人Fit耳型

平時的運動耳機都是在硬身塑膠機身上再加軟膠耳翼，好處是能夠適應不同耳仔尺寸的用家，Beats Fit Pro就比較貪靚，IPX4抗汗及防濺耐水機身，直接就使用彈性耳翼機身。比較擔心細耳仔用家配戴時會覺得「頂住」，但Beats就表示已經做了數千雙耳朵的測量數據收集，耳翼的形狀及柔韌度，能讓絕大部份用家舒適穩固地穿戴，信住先吧。

Beats Fit Pro機身使用彈性膠料製作耳翼

打殘AirPods 3 理由4：一樣玩到空間音訊

使用Apple H1 晶片的Beats Fit Pro，可以玩到AirPods 3、AirPods Pro、AirPods Max才能享受的「空間音訊」動態頭部追蹤功能，聽歌時你將頭部隨時轉向，聲音仍然會保持在它原有的方向，用家猶如置身演唱會當中。

Beats Fit Pro能享受「空間音訊」動態頭部追蹤功能

AirPods 3 優勝處：電量比較多／定價比較平

電量方面，Beats Fit Pro 使用 ANC 或通透模式下可提供 6 小時播放時間（自適應 EQ 模式可用7 小時），加上充電盒額外提供21小時電量。另外，Beats Fit Pro有Fast Fuel 快充功能，充5分鐘聽到1小時。相比下AirPods 3有30小時。此外，AirPods 3定價179美元，亦比200美元的Beats Fit Pro便宜一點。

Beats Fit Pro 耳機內置電+充電盒共提供 27小時電量

Beats Fit Pro 將於 11 月 5 日起在美國發售，12 月起開始在中國發售，2022 年初於其他地區上架，售價USD $200 美金（約$1500港元），比AirPods Pro更便宜。相信最大對手就是AirPods 3了。



同場加映：美國消委會選12款最佳耳機