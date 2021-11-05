Apple的AirPods 3反應一般，其實市面上有不少選擇！ 11 月及12月都有很多平價、中價新貨值得留意，幾百元至幾千元都有，即睇必買10件耳機影音新品清單。



【1MORE Comfobuds 2 藍牙耳機】

幾百蚊有聲靚、ANC降噪及出色通話，1MORE Comfobuds上代賣得極好，2代雖沒有ANC降噪，贏在耳機size細戴得舒服，改用最新藍牙 v5.2，低延時「娛樂模式」解決睇片、打機聲畫不同步。（$429）

【iBasso DX240 音樂播放器】

中國製高清音樂播放器在規格及CP值上早已超越外國貨，iBasso這品牌在日本大熱賣。新作DX240使用ES9038PRO 旗艦DAC，可以拆開機尾換不同8張不同規格的「耳放卡」及耳機插，實用！（$7,888）

【Beats Fit Pro全無線藍牙運動耳機】

TWS有彈性耳翼，是市面少見的ANC消噪運動無線耳機中少見的組合。加上Apple加持使用Apple H1晶片，能享受的「空間音訊」動態頭部追蹤功能，自適應 EQ 模式。（179美元）

詳細介紹：Beats Fit Pro藍牙耳機登場 有耳膠/主動消噪 4賣點撼AirPods 3

👇👇全 10件 11月影音／耳機新貨清單👇👇

+ 6

同場加映👇👇全 10 件 10月、11月科技新品清單👇👇

+ 7

同場加映：美國消委會選12款最佳耳機