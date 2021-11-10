惠而浦 Whirlpool 網上商店W-Mall陳列品開倉將於11月10日至16日舉行，全場最吸引可說是$99部吸塵機，7公斤「大眼仔」置式洗衣機只需$1,490！



Whirlpool 網上商店W-Mall平時都會有陳列品限時特價，但今次活動指定時段將會有更加便宜的筍貨，全部數量限定。

纖巧無塵袋吸塵機- VL1407 特價$99（原價$798）

(1400瓦 / 1.5升)使用離心力過濾技術，地毯/地板兩用，附可水洗HEPA過濾網。呢個價買部卡通人物玩具吸塵機都未必得！（限2部）

其他劈價貨品 大眼仔洗衣機$1490 雪櫃抽油煙機半價

+ 3

以上只是第一階段推出的減價貨品，數量有限，售完即止！所有陳列產品均提供一年產品保養及免費送貨。（連結）

全個開倉分三段時間，第2、3段的新貨將會陸續於本文更新

2021年11月10日中午12時至 11月16日中午12時

2021年11月17日中午12時至 11月23日中午12時

2021年11月24日中午12時至 11月30日中午12時



同場加映：雙11豐澤優惠｜iPhone 12 Pro Max半價搶 20款數碼產品劈價推介

👇👇豐澤雙11優惠 10﹑11號半價開搶👇👇

+ 12

同場加映：美消委會薦35藍牙耳機 900元Sony勝AirPods Pro／Bose 降噪稱王

消委會藍牙耳機推介｜早前印度有位28歲男性，使用中的藍芽耳機突然在耳內爆炸身亡，雖然未知使用型號及意外起因，但絕對證明內置電池的真無線藍牙耳機，應該慎選、不能貪平！跟香港消費者委會性質相似的美國Consumer Reports，早前公布詳細的無線耳機評測報告，全無線TWS耳機／ANC降噪耳筒均有評分，不少款式香港有售，平機亦不一定差，900蚊Sony舊機排名比apple AirPods Pro更高，參考價值極高。