雙 11／11.11 快到，各大電器網店都推出終極優惠，豐澤也公開了 11 月 10 日～11日的限時開搶優惠，當中包括iPhone 12 Pro Max﹑豐澤牌 18 公升抽濕機半價折扣，想睇準心水出手？以下優惠詳情就盡不能錯過。



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【$11 每日限量搶】

11 月 10 日～11 日期間，每日 10 點在豐澤網店多款產品開搶，價格最低由 $11~$11,111 分 4 類開搶，包括 $11 米家藍牙溫濕度計﹑$111Philips 打蛋器﹑$1,111 Lenovo Tab M10 HK﹑$11,111 LG NANO86 LED電視。

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【重點優惠】

雙11兩日優惠期間，有多款熱賣產品低至 25 折推出，而重點的 Apple iPhone 12 Pro Max 256GB，將在 11 月 11日半價開搶，限量 3 價，買家可以在 11 日當日登入豐澤官網搶半價產品。

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折上折優惠

除了每日限定閃購和精選產品最低31折的優惠外，只要買滿指定金額，再輸入優惠碼，就可以再享額外折扣。

消費滿$1,000，輸入「NOV50」，即時再減$50；

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消委會藍牙耳機推介｜早前印度有位28歲男性，使用中的藍芽耳機突然在耳內爆炸身亡，雖然未知使用型號及意外起因，但絕對證明內置電池的真無線藍牙耳機，應該慎選、不能貪平！跟香港消費者委會性質相似的美國Consumer Reports，早前公布詳細的無線耳機評測報告，全無線TWS耳機／ANC降噪耳筒均有評分，不少款式香港有售，平機亦不一定差，900蚊Sony舊機排名比apple AirPods Pro更高，參考價值極高。

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