重製版《晶燦鑽石／明亮珍珠》，以及開放世界的新作《寶可夢傳說 阿爾宙斯》將會推出，在玩家們對兩隻作品期待萬分的同時，內地玩家即因別的事情鬧得熱烘烘。有傳部分經典的 Pokemon 招式的簡體中文名將被修改，包括常用的「居合斬」﹑「吸血」﹑「欺詐」等，而且更改後的名字令玩家望頭問號，所以才爆發這一輪爭議。



嚴打「負面」﹑「血腥」﹑「爆力」字眼

近年，內地對遊戲使用的字眼十分嚴格，一些和「負面」﹑「血腥」﹑「爆力」﹑「外語」有關的字眼，大都被要求更改，否則不能獲得審批。而《精靈寶可夢》的部份 Pokemon 在上年已就簡體中文的譯名有所調整，如，「流氓熊貓」改為「霸道熊貓」、 「多邊型獸Z」改為「多邊型嚴乙型」等，當時更有內地網民嘲：「不如取消毒系鬼系」。

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「居合斬」改為「居合劈」

招式名都逃不過被改的命運

有網民發現寶可夢招式表的簡體中文表格拆包，發現很多經典招式都被改名，如「居合斬」改為「居合劈」﹑「吸血」改為「汲取」﹑「欺詐」改為移花接木﹑「必殺門牙」改為「終結門牙」等，令玩家大為不滿。主要是因為，這些新的名字和本來的名字相差太大，而且改名的原因也令他們難以接受。

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玩家回應

內地玩家看到這份流傳的拆包後，大多表示不解，也有一些針對新名字的回應非常啜核：

斬不行，劈行？這是什麼邏輯？

這改給誰看？又不是改幾個字就能過審......按現在尺度，鬼系精靈不得全刪了？

眾所周知，小朋友遊戲裡使用了斷頭鉗，現實就會砍別人頭......？

正如內地玩家所講，其實現在連《寶可夢 劍／盾》都過未過審，官方為了打入市埸，不斷放下身段，改東改西，最終辛苦的也可能只是一眾真心玩家，誰能聯想到「移花接木」就是以前的「欺詐」呢。

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