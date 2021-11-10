雙11、11.11優惠合集｜手機、家電、玩具、遊戲於11.11／雙11都有不少網店大造優惠，如豐澤、Yoho友和、小米、Elecboy電器幫、Amazon等都有不少劈價優惠，大部份限時優惠都很抵買，如iPhone 13 Pro劈價、手機家電等半價優惠，還有網購最新遊戲買2送1等，值得大家出手。



*優惠持續更新

豐澤Fortress 雙11優惠



雙11期間，每日 10 點在豐澤網店多款產品開搶，價格最低由 $11~$11,111 分 4 類開搶，包括 $11 米家藍牙溫濕度計﹑$111Philips 打蛋器﹑$1,111 Lenovo Tab M10 HK﹑$11,111 LG NANO86 LED電視。

優惠詳情 👉雙11豐澤優惠｜iPhone 12 Pro Max半價搶 20款數碼產品劈價推介

👇👇豐澤雙11優惠 10﹑11號半價開搶👇👇

+ 12

👇👇豐澤抵得祭優惠 逾30件產品推介👇👇

+ 32

友和Yoho 雙11優惠



每日都有不同熱賣產品的閃購優惠，以及限量搶購的超折扣產品，如 iPhone 13 Pro 256 GB﹑Dyson Supersonic HD08 風筒﹑Apple Watch Series 6 等，只要 $1,500 即可入手。除了友和雙11活動本身的優惠外，在 11 月只要用匯豐信用卡，單一消費買滿 $1,500，再輸入優惠碼「HSBC200」，即可獲得即時 $200 折扣。

優惠詳情 👉雙11友和/小米優惠｜iPhone 13 Pro$1500必搶 30件數碼產品劈價

👇👇友和雙11優惠 每日限量劈價產品👇👇

小米雙11優惠



除智能空氣炸鍋 3.5L﹑小米手環6﹑曲面遊戲顯示屏等人氣產品每日限量減價外，更推出「雙11自選組合禮品包」。可以在A／B／C每組商品中任選一個，自選成最適合自己優惠組合，當中更有小米11 lite 5G NE 和 POCO F3 等手機可以選擇。

👇👇小米雙11優惠 自選組合禮品包最高減$738👇👇

+ 2

ElecyBoy 電器幫雙11優惠



ElecyBoy 電器幫一連多日推出雙 11 優惠，每日早上 10 時都有限量閃購，低至半價入手人氣數碼產品，如 Marshall Stanmore II 無線音箱﹑米家無線吸塵器G10﹑JABRA Elite 75t 耳機等。搶限量優惠產品需要輸入指定的優惠碼，所以想知每日有什麼產品劈價，以及優惠碼詳情，可點下圖放大了解：

👇👇ElecBoy 雙 11 優惠 最抵半價入手人氣產品👇👇

+ 3

想睇如何折上折優惠 👉雙11豐澤／ElecBoy優惠｜小米、Marshall劈價 40款數碼產品推介

雙11 玩具優惠：玩具figure現貨88折



雙11買玩具figure高達模型優惠｜11.11雙十一又多個藉口購物掃貨，本地有兩家玩具網店都在舉行雙11優惠，高達模型8折、各種玩具figure的現貨做88折。

animes-pro多件88折推介 高達 魔神英雄傳 Ironman 角落生物

+ 7

除了animes-pro外，還有TOYC 都做不少劈價優惠 👉雙11玩具figure減價優惠｜高達模型8折 星矢 Metal Build 88折

Amazon買Game買2送1



Amazon遊戲買2送1大減價，鬼滅之刃、FIFA22、COD、FARCAY 6、NBA2K22等新作特價兼免運直送香港！就在Black Friday之前，Amazon搶先將遊戲大劈價，限時買3送1，而且剛推出的新作都有得，而且更免運費直送香港，機迷們千萬不要錯過。

買2送1優惠專頁及詳細介紹 👉Amazon遊戲新作買2送1 免運直送香港 鬼滅之刃/FIFA22/COD必買

👇👇精選50+款值得入手特價遊戲、新作👇👇