來到雙11正日，很多品牌網店都額外加推折上折優惠，以下將分享 Lenovo 和 Dyson 網店的雙 11 優惠，如果之前已錯過早鳥活動，今次的折上折就不能放過，當中包括 Lenovo 文書﹑電競手提電腦，以及 Dyson 熱賣家電產品。



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Lenovo 11.11最後召集

Lenovo eShop 雙11優惠早已進行，但在 11 至 14 日期間，再會加推 4 日限時優惠，買指定購買指定產品可以 $1,111 加購 ThinkVision 21.5吋螢幕，或以 $111 加購 Legion 電競滑鼠、筆電保護套、AC 整流器等配件。同時，人氣電競手提電腦 Legion 5i (15", Gen 5) 加碼再減至 $7,998（原價$12,078），還有多款的電腦優惠可放大下圖了解：

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Dyson 11.11 年度購物節

由即日至 11 月 21 日，網店推出獨家優惠，多款人氣家電都有折扣，如Dyson Digital Slim Fluffy Pro 由 $4880 減至 $4,002，以及升級版 Dyson Supersonic HD03 風筒 (黑紫色)由 $3,380 減至 $2,830，還有其他款號的吸塵機﹑空氣清新機﹑頭髮護理產品優惠可放大下圖了解：

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雙11、11.11優惠合集｜手機、家電、玩具、遊戲於11.11／雙11都有不少網店大造優惠，如豐澤、Yoho友和、小米、Elecboy電器幫、Amazon等都有不少劈價優惠，大部份限時優惠都很抵買，如iPhone 13 Pro劈價、手機家電等半價優惠，還有網購最新遊戲買2送1等，值得大家出手。

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