iPhone SE 3產業鏈大爆5大新機傳聞，售價、屏幕、機身等規格流出｜iPhone SE 3有傳將於2022年推出，近期有報導指，根據產業鏈流出了不少有關iPhone SE 3的消息，包括新機外型、規格至售價都流出，今次記者將各方面的消息整合，看看新機有何吸引特點。



iPhone SE系列一向都是擔任入門級售價，但給予中階以上級數體驗的iPhone，今代SE 3亦都不例外，除了有傳將會大改外表外，就連性能都得以提升。想以平價玩iPhone的用家要留意來年2022年發布了。

iPhone SE 3有傳會加入更多新顏色（網上圖片）

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iPhone SE3傳聞1：A14 Bionic晶片＋5G

iPhone SE 3將會採用去年iPhone 12的A14 Bionic晶片，雖然稍為比不上最新A15 Bionic，可是對於平價iPhone而言已經是非常大的性能提升。當然亦都會是首台對應5G的平價iPhone。

iPhone SE3傳聞2：iPhone XR機身設計

機身設計將會以iPhone XR機身作參考，圓邊機身配上單拍攝鏡頭，機身大小會以6.1吋版為標準，亦都比舊iPhone SE 2稍大。

iPhone SE3傳聞3：6.1吋全面屏

用iPhone XR的設計，就連同屏幕亦是，6.1吋瀏海LCD屏幕。不過是否有FaceID則未肯定，因為如果不加入FaceID的話瀏海可能會被刪去，只留下打孔鏡頭。

iPhone SE3傳聞4：屏幕指紋TouchID

雖然之前有傳iPhone SE3將會有TouchID，可是說法有二，第1便是如iPad Air／iPad Mini 6般將TouchID加入電源鍵上，亦有可能iPhone SE3成為首台加入屏下指紋的iPhone。無論如何TouchID回歸的確是不少果迷希望。

iPhone SE3傳聞5：雙版本售價

據消息指iPhone SE3將會推出2個版本（可能是容量不同或屏幕大小不同的分別），售價會定為399美金（約港幣$3200）及699美金（約港幣$5500），平價版售價的確吸引人。

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