iPhone 13換屏幕後FaceID不能使用，Apple趕絕先達、非官方維修，果迷用家買Apple Care+更著數｜去年已有報導指Apple已靜悄悄地為iPhone加入不少維修限制，如不能自行更換第三方零件或維修，最近外國解拆專家iFixit為iPhone 13測試時，更確認這事實，更換了相同原裝屏幕後，竟然FaceID不能再使用。令原本最容易維修的部份，都不能經非官方修整。



去年已流傳Apple為iPhone 12加入多項維修限制，如FaceID、底板等就換上原裝配件都或不能正常使用。不過今次iPhone 13似乎就限制更大，iFixit最近實試將兩台原裝的iPhone 13 Pro Max交換屏幕安裝後，FaceID都不能使用。

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iFixit表示似乎新iPhone 13加入小型晶片來監測每件零件獨立serial no，要完全配對成功才可以使用。（iFixit）

iFixit指今次iPhone 13加入了「serialization」技術，加入了一顆小型晶片來監測每件零件隱藏序號，如不對號便未能正常操作。維修時需要利用官方軟件、硬件及雲端對號後才可操作，大大提高維修iPhone門檻及難度。而且當他們在測試iOS 15更換屏幕時，就沒有任何alert下不能使用FaceID，而升上iOS 15.1後則出現不能使用FaceID的警告字眼，因此明顯非bug，而是Apple官方「刻意」加入的限制。

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iPhone 13 Pro Max升上iOS 15.1，換上屏幕後就出現不能使用FaceID的警告字眼。（iFixit）

一直以來，不少iPhone維修大都是因為屏幕損壞（或俗稱爆芒）而直接更換新屏幕，亦都是較簡單的維修過程。始終非官方換屏大都只需要數百至千元，而Apple官方至少就二千多元起（如沒有購買AppleCare+及過保），不少用家一般都會找第三方非官方維修。如果Apple真的「封殺」第三方非官方換芒，相信這對維修手機業界非常大的打擊。

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當然今次Apple舉動不單影響了手機維修業界，就連一般用家在購入iPhone後，對於時常弄壞手機的用家，加購AppleCare+是最好的選擇（或許這就是Apple的策略）。究竟加購AppleCare+有什麼好處？立刻細數各項「著數」。👇👇

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