iPhone 13 系列推出後，不少用家都大讚電池續航力有所提升，不過台灣有網民在討論區上，開 post 指自己的 iPhone 13 耗電情況不正常。播片 20 分鐘竟已用了 4~5%電，經過測試後竟發現是因為這令電量倒水。



網民親自測試耗電原因

為了解開耗電問題，該網民為iPhone 13進行測試。首先其iPhone 13只用了5天，電池健康度100%，無進行iCloud備份回復，位置服務也大部份關閉，背景整理App也全關，狀態接近全新機。

👉2021長者手機Plan｜$38有無限上網、上台送手機 9大手機Plan比併

網民分別用裸機﹑一般夜市買的機殼﹑知名品牌的機殼進行測試，播放同一條YouTube片20分鐘：

裸機：98%＞20分鐘後也是98%，當作1%耗電

夜市機殼：97%＞20分鐘後96%，也是約1%耗電

知名品牌機殼：96%＞20分鐘後92%，約4%耗電



👇👇iPhone 13驚人耗電原因👇👇

+ 4

發現原兇

經過測試後，發現原來令iPhone 13不自然耗電的原因是用了手機殼，同時該知名品牌手機殼因背板太厚，影響手機的散熱能力，連帶影響耗電速度。

👉iPhone 13換機｜舊iPhone有線／無線備份、資料傳輸3大方法

Apple回應

網民就這問題向Apple客服查詢，Apple的答案也是因為該手機殼沒有針對散熱加強設計，加上背板應有更強的耐衝能力，不過也令手機耗電加快。官方建議可改用防撞邊框式手機殼，這就能令散熱效果得到改善。不過也有網友質疑這就不能有效保護好iPhone背部玻璃，同時認為Apple在手機散熱上做到不夠好。

👇👇iOS 15必學10招iPhone慳電貼士 一個設定減少iPhone 13耗電量10%👇👇

+ 7

資料來源：Dcard

同場加映：2021旗艦手機回收價 iPhone 13重創二手市場 呢部跌到$300都無



手機回收價｜2021 年眨眼已過去三季，在剛過去的 9 月，手機市場可謂精彩非常，除了有 Samsung 摺機上市，Apple 一年一機的 iPhone 亦迎來新一代 iPhone 13 系列，讓人換機欲望直線上升。但在多部強作登陸的壓力下，市面上手機的二手回收價大都呈下跌之勢，如果想要用手上舊機 Trade-In 的話，恐怕就沒有太大賺頭。

想知2018~2020 年間手機的回收參考價？即睇：2021旗艦手機回收價 iPhone 13重創二手市場 呢部跌到$300都無