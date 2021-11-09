真AirDrop｜iPhone的堅硬傳說近年已成一時佳話，無論在20樓梯口掉落還是潛水多時後被拯救出來後仍可操作，這些故事比比皆是。最近又有一單令不人意想不到的故事，美國一位飛機師準備高速起飛時，不慎將iPhone掉落跑道，名乎其實「AirDrop」，最後部機竟然無事！



早前美國奧蘭多行政機場（Orlando Executive Airport）流出跑道操作員與通訊塔的對話，當中最令意外是，對話當中該有一名機師在起飛途中不慎將iPhone掉在跑道，雖然利用衛星定位大概得知手機位置，但似乎已打定輸數。

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Orlando Executive Airport以小型私人飛機為主的機場。（圖片本源：i4Business）

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通訊塔後來在跑道上成功尋回iPhone，令人以想不到，手機屏幕竟然沒有爆裂，外觀還十分完整，而且仍可正常操作，令通訊塔控制員不都敢相信此事實，竟然由千呎高空、以時速80km/h高速掉落地上都仍可安然無恙，令人驚訝。

來源：9to5mac

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