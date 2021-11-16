《全民造星IV》以組織女團為目標，第十一集11月15日晚播出，其中第二組對決結果，12號日系美少女Sica（何洛瑤／21歲） 擊敗 88號YouTuber Jackie「爆冷」出線，引起網民激烈討論，更在ViuTV的fb上爆口水戰。究竟觀眾爭論甚麼？喜歡日系ACG文化的你，看完下文後會否開始支持Sica？



Sica臉書上有大量Cosplay及女僕造型照片（＠ho.jessica.334）

Sica以日系動漫風格演繹《心急人上》。（節目截圖）

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全民造星iv丨日系sica完整還原-心急人上-jackie爆冷輸太穩陣

《全民造星IV》12號Sica，由參賽開始已沒有隱藏自己ACG「宅女」身份，演出前的自我介紹圖亦有《百變小櫻》cosplay照，Sica以一身水手服唱跳演出Cookies的《心急人上》，雖然未算唱得出色，但自然表現仍得到正評，打敗了「孖八」88號唱《A Day with Me》的YouTuber Jackie，以兩票之差「爆冷」出線。

比賽過程影片上載到ViuTV facebook後，留言者眾，不少人認為評判口味有問題，覺得日系 Cute Cute聲的Sica演出造作，認為這類演出應該「留返動漫節先跳」，更認為她出線是ViuTV想食埋「毒L」市場，間接否定Sica是靠本身演出取勝。

即睇網民留言：

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總合去看Sica參賽片段post的like數有720個、心心50個、嬲嬲有280個（截至11月16日下午12時），可見支持的人仍然佔大多數。有中立網民表示，各種風格沒有高低之分，Sica是選擇了最適合自己的日系風格，表現不算非常出色但夠穩定；更有人讚她自己編舞、表情動作做到足，建議不要侮辱她的努力。其實在節目中，在旁邊觀戰的肥仔亦有相似的分析：「佢（Sica）嘅綜合實力係比Jackie好。」

ViuTV Facebook截圖（11月16日下午12時）

Sica IG小清新／FACEBOOK勁多日系元素

Sica的IG（j.sicasi. ）走小清新文青風格，較少提及其動漫愛好，但仍可以看到她cos《K-On》輕音部結他少女，玩《動森》，以及在女僕cafe登台演出的短片。看畢後會否開始支持Sica？



以卡死名義開設的facebook專頁「卡死星球」在2017年後很少更新，主要集中在個人fb貼文。

Sica由中三開始學結他，一樣可以自彈自唱，並不只Kawaii唱QQ歌，可能只是未到度這一集吧，期待演出。

Sica由中三開始學結他，一樣可以自彈自唱。

Sica Cosplay／女僕靚相（點圖放）

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Sica在香港的Maidoll Mirage cafe當女僕

同場加映：全民造星4｜19歲Day爆紅排第2 冠軍超清純 造星U20女神IG排名

年僅 19 歲的許軼（Day）在《造星4》以超水準表現贏得晉級席位，更被傳媒封為「女版姜濤」



【第3位】曾業喬

最年輕的參賽者之一曾業喬（燒賣）走非傳統路線，以讓人開心為表演目標，其IG相片的風格亦與其他少女大相逕庭；從 ViuTV 的節目片段中可見，她在參賽者群以至工作人員中都已經俘虜不少 Fans，大有發展成「團寵」的潛力。

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別名：燒賣

年齡：16

IG帳號：siumaiii_0426

Follow人數：14.2k

【第2位】許軼

在與 Yanis 對決中勝出的是 19 歲的許軼（Day），其自稱外貌有如女子天團 Black Pink 的 Jennie + Lisa 之混合體，是否如此就見仁見智，然而其跳唱實力的確相當亮眼，予人可以直接出道的感覺，難怪已經有言論將之捧成「女版姜濤」。

雖然其 IG 內容欠缺經營，暫時內容偏少，但在上周新聞陸續見街之後，其 Follower 人數直線上升，現已突破 1.4 萬人。

別名：Day

年齡：19

IG帳號：6y_day

Follow人數：14.8k

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【第1位】黃敏蕎

現年 16 歲的黃敏蕎（阿妹）形象亮麗，在 U20 的年輕參賽者中人氣最高，IG Follower 人數直迫 3 萬，只不過比賽首輪選擇就對上十分突顯自己性格特點的燒賣，即被打入待定區，大量網民在網上代其呼冤，亦是下階段復活的熱門人選。

別名：阿妹

年齡：16

IG帳號：hsiaksueudidi

Follow人數：33.8k