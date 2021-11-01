全民造星IV 精選17位美女參賽者IG人氣排名｜《全民造星4》11月1日首播，今次Viu目標是組成女版Mirror、Error，96名全女班參賽者當中既有知名YouTuber，也有IG美女素人，甚至有193妹妹「3妹」郭嘉盈，以及余香凝妹妹余潔滢、歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖出戰！即睇當中17位備受注目的參賽女生。



193親妹 「3妹」郭嘉盈身材高䠷

Error成員193的親妹「3妹」郭嘉盈Michelle，在三個「阿妹黨」成員中最多人談論，畢竟193是同台大星，話題最高。Michelle樣子跟哥哥193有點相似，而身高也有170cm，跟Error合照時比肥仔更高（笑）。3妹搵阿哥193幫手拍片宣傳，後者卻似不太情願：「好煩﹗阿媽點解要生多個妹呀？阿妹要我拍片介紹佢，真係冇咩好介紹﹗」之後3妹再接戲話︰「哎，我阿哥都係唔可靠㗎喇﹗」娛樂性豐富！

193妹妹「3妹」郭嘉盈／IG有1.2萬followers (@michellekky)

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歐陽巧瑩妹妹 歐陽巧霖Bubu

前港姐歐陽巧瑩（Tammy）2020年約滿TVB後就退出娛樂圈結婚生仔，好在佢仲有個高質親妹歐陽巧霖，參加造星IV成為「阿妹黨」一員，被受網民注目。

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余香凝妹妹 余潔滢傳與Tiger撻著

余香凝胞妹余潔滢Zoe曾參加TVB的節目《美女廚房》，2020年拍攝ViuTV劇集《男排女將》認識Mirror成員Tiger，有傳撻著。三位「阿妹」中，余香凝胞妹余潔滢Zoe是唯一在參加《造星IV》前已經入娛圈，她表示：「已經有人將家姐跟我比較，都睇化亦都心裡有數，希望透過《造星IV》畀大家見到我同家姐有咩唔同。」

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《全民造星IV》巧多猛人：醫生、K Pop 舞團紅人

《全民造星IV》仲有好多高質參賽者，各有個性，睇睇佢哋IG有咩靚相：

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造星已有小女團「車仔麵」

2號的「咖喱」黃雅慧、17號的「阿蛋」黃詠霖、56號的「米線」鍾心悅、61號的「燒賣」曾業喬以及79號的「超酸」陳昭煊，5人加起來有如一碗「車仔麵」。

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《全民造星IV》全96位參賽者圖輯

全民造星IV｜1文睇晒96位參賽者 花姐望女團承繼MIRROR叫FLOWER?

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👇👇👇按圖放大看 ViuTV《YOLO》各網絡出身女演員資料及美照👇👇👇

《全民造星IV》最終選拔誕生的女團嚴格上來說並非 ViuTV 首個，因為在今年稍早，ViuTV 就製作出短劇《YOLO的練習曲》，當中就找來多達 20 個女演員組成「YOLO」女團。

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按此繼續閱讀：ViuTV《YOLO》搵Jessica/Bella出演 6大YouTube、直播界女神起底

同場加映：連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

除了 ViuTV 有新節目，連登論壇一向對美女 YouTuber 十分留意，早前就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

👇👇👇香港YouTube女神10強 連登一人一票選 Ah Gi/阿冰/米媽誰跑出？👇👇👇

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17位本文全民造星IV參加者IG Link：

【1】蘇雅琳 Ivy So（＠ivyysooo）

【2】黃雅慧 咖喱（@kilbychan）

【9】羅洛家 Carmina (@carminola)

【10】余潔滢 Zoe（＠zoe_yuying）

【15】李晞彤 Carina（＠carinalxt）

【16】夏子涓 子涓（＠ha_x912x）

【17】黃詠霖 阿旦（@011011_egg）

【28】王家晴 Candy（＠candyw1219）

【51】歐陽巧霖 Bubu（＠bubuubu）

【56】鍾心悅 米線（@chickcsyyy）

【61】曾業喬 燒賣（@siumaiii_0426）

【79】陳昭煊 超酸（@kilbychan）

【83】何佩婷（何佩） (@ho_pui)

【84】趙展彤 VAL (@valentina_cct)

【88】劉展翹 Jackie（＠jjackielauu）

【91】許軼／Day (＠6y_day)

【96】郭嘉盈 (@michellekky)